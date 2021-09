SRBIJA U TOTALNOM ŠOKU! Teško će se pomiriti s ovim, ovakav udarac dugo nisu dobili!

Novak Đoković na kraju duge sjajne serije na Grand Slam turnirima nije uspio proslaviti četvrti ovogodišnji veliki naslov. Na Australian Openu, u Roland Garrosu i Wimbledonu otišao je do kraja, ali u finalu US Opena naišao je na previsoku prepreku koju je pred njega postavio Rus Danil Medvedev.

Ruski tenisač pokazao je više u završnom meču u New Yorku, Đokoviću nije bilo lako prihvatiti da je završilo tako, a bio je to i udarac za srpske navijače koji su se nadali proslavi novog velikog uspjeha.

Đoković nije uspio doći do kalendarskog Grand Slama, sva četiri naslova u istoj sezoni, a pored toga, nije iskoristio priliku da svojom 21. titulom u karijeri na Grand Slam turnirima već nakon US Opena prestigne Rogera Federera i Rafaela Nadala na vječnoj ljestvici vlasnika najvećih svjetskih teniskih trofeja. Đoković, Federer i Nadal ostaju izjednačeni s po 20 osvojenih naslova.

Kako se Đoković osjećao dok je meč trajao, približio je Blic koji donosi jednu od bijesnih reakcija svjetskog broja jedan na terenu. S obzirom na to da nije imao dovoljno dobar odgovor na igru Medvedeva, Đoković nije mogao pobjeći od frustracije, a nakon poraza nije bilo susprezanja suza.

Na Đokoviću su se emocije osjetile neposredno nakon meča, na dodjeli trofeja na kojoj je zaplakao, a te suze obišle su svijet. Poslije svega, teško je bilo izbjeći tugu jer je, kako je opisao Telegraf, Đoković zbog pritiska i umora ostao bez uspjeha do kakvog mogu samo rijetki.

Đokovićeve emocije, riječi Medvedeva da je srpski teniski velikan za njega najveći u povijesti, frustracije dok je meč trajao – sve se uklopilo u priču o meču za koji su se srpski i svi drugi navijači velikog Beograđanina nadali da će završiti drugačije. Nije išlo, Đoković nije stigao do novog velikog trofeja, a u dijelu srpskih medija to je bio povod i da se osvrnu na one koji ga ne vole toliko puno.

Među njima, Kurir je istaknuo ‘mrzitelja’, poznatog američkog teniskog novinara Bena Rothenberga, izdvajajući njegov ‘tvit’ s porukom da je Đoković na US Openu stao korak do velikog cilja.

Closer than any man has come in 52 years, but pretty far from it on the last leg in the end.

#2 Daniil Medvedev romps to the #USOpen title, 6-4, 6-4, 6-4 over #1 Djokovic.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 12, 2021