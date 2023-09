Srbija se poklonila svojim junacima: Đoković u suzama, a ime jednog čovjeka se puno spominjalo

Nakon tjedna u kojem se u Srbiji malo spavalo i puno vremena provodilo uz televizijske ekrane u praćenju pobjeda Novaka Đokovića i tamošnje košarkaške reprezentacije, u Beogradu je jučer tijekom cijele večeri trajalo slavlje u dočeku srpskih sportskih junaka nakon povratka kući.

Đoković i košarkaši slavili su zajedno s rijekom navijača u glavnom gradu Srbije, veliki tenisač nakon pobjede na US Openu i svojeg sveukupno 24. naslova u karijeri na Grand Slam turnirima, a košarkaški reprezentativci nakon povratka sa Svjetskog prvenstva sa srebrom.

Bilo je puno emocija, Đoković u jednom trenutku nije mogao suspregnuti suze, a puno se spominjalo ime jednog čovjeka, košarkaškog reprezentativca Boriše Simanića, koji je ostao bez bubrega nakon što je na SP-u košarkaša morao biti hospitaliziran poslije pretrpljenog udarca u utakmici protiv Južnog Sudana.

Srpski sportski junaci su s ljudima slavili nakon uspona na balkon Skupštine Grada u Beogradu, a Đoković je posebnim riječima počastio košarkaške reprezentativce, ali i ‘basketaše’, srpske igrače u košarci 3 na 3 koji su nedavno došli do novog naslova na Europskom prvenstvu, pridruživši tu titulu onoj ranije osvojenoj zlatnoj svjetskoj.

“Rijetki su trenutci kad se ostane bez riječi, ovi su jedni od njih. Presretan sam. Prije svega želim čestitati fantastičnim ‘basketašima’ i košarkašima, hvala im što su prihvatili da budem dio ovog spektakla. Ovo je ostvarenje dječačkog sna, jer sam kao klinac bio na skupovima proslava fantastičnih uspjeha košarkaša. Jesam već bio na Balkonu par puta, ali nikada ovako”, pričao je Đoković, kojeg su uzele emocije, krenule su suze, a okružili su ga košarkaši u tom emotivnom trenutku.

Novak Djokovic in tears at the triumphant welcome that Belgrade gave him for his 24th Slam

Posebnu riječ je srpski teniski as posvetio Boriši Simaniću, koji se sa svojim suigračima vratio kući nakon osvajanja srebra na SP-u. Podsjetimo, u finalu u Manili je jača bila Njemačka.

“Boriša je heroj nacije i zaslužuje da mu svi skandirate”, istaknuo je Đoković, dodajući i da na svijetu nema sportske nacije koja ima duh kao Srbija.

Za brojne navijače, bio je to poseban dan zbog novog velikog dočeka srpskih sportaša, ovog puta skupnog, sa scenama koje su prikazale koliko se Beograd ‘zapalio’.

BELGRADE IS ON FIRE 🔥

The capital of Serbia is welcoming its heroes – FIBA World Cup runner-ups and the greatest Serbian athlete, the greatest athlete of all time, Novak Djoković at the famous ‘Balcony’ 🇷🇸@KSSrbije 🤝🏼 @DjokerNole

pic.twitter.com/OH8JV3eJej

— Novak Weekly Podcast (@NovakWeekly) September 12, 2023