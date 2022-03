SRBIJA PROFITIRA OD UDARA NA RUSIJU: Ovo nisu očekivali, stigao novi težak udarac

Ruska reprezentacija i definitivno neće braniti naslov pobjednika Davis Cupa, osvojen lani pobjedom nad Hrvatskom u finalu u Madridu. Takvu odluku danas je objavio Međunarodni teniski savez, uz informaciju o izbacivanju Rusa iz dolazeće završnice elitnog svjetskog teniskog reprezentativnog natjecanja.

Rusi, tako, neće imati priliku obraniti titulu, što je novi težak udarac za sport u toj zemlji. Uz vodeće uloge Danila Medvedeva i Andreja Rubljova, ruski tenisači ponovno bi bili u igri za veliki trofej.

Kako je izvijestio Međunarodni teniski savez, ovakva odluka odrazit će se na Srbiju.

Umjesto Rusije, mjesto u ždrijebu na kojem bi se nalazili trenutni prvaci zauzet će Srbija. Predvođeni Novakom Đokovićem, srpski reprezentativci su tu ulogu zaslužili kao najbolje rangirana teniska nacija koja je lani doživjela poraz u polufinalu Davis Cupa. Podsjetimo, Srbi su taj poraz pretrpjeli u polufinalnom okršaju s Hrvatskom u Madridu.

Russian and Belarusian replacements for 2022 Davis Cup competition confirmed by ITF Board of Directors

Read more ⬇️

— Davis Cup (@DavisCup) March 14, 2022