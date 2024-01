Srbija na nogama, ekspert prognozira tešku muku Đokovića: ‘To je kao u loncu, imao je sto grešaka’

Autor: Ivor Krapac

Novak Đoković je u borbi za svoj 11. naslov u karijeri na Australian Openu tijekom vikenda imao novi korak uvjerljivom pobjedom nad Francuzom Adrianom Mannarinom, preko kojeg je za manje od dva sata igre sa 6:0, 6:0, 6:3 došao do nastupa u četvrtfinalu. Bilo je to baš brzinski, a Đoković će se istom nadati i u četvrtfinalnom nastupu u kojem ga čeka Amerikanac Taylor Fritz, s posebnim naglaskom na vrijeme u kojem će se igrati.

Bit će to noćas po našem vremenu, a oko četiri-pet popodne po lokalnom u Melbourneu, što za Đokovića može biti ozbiljan problem s obzirom na predviđene velike vrućine jer se prognozira najtopliji dan dosadašnjeg tijeka prvog Grand Slam turnira u 2024. godini. Ne bude li zatvaranja krova zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, Đokovića bi mogla čekati prava muka na terenu Rod Laver Arene, na središnjem stadionu u Melbourne Parku.

U Srbiji su se tamošnji portali podignuli na noge zbog termina u kojem će Đoković igrati protiv Fritza, što zbog toga jer prijeti velika vrućina, što zbog lošeg termina za gledanje u Srbiji usred noći ili rano ujutro, zbog velike vremenske razlike. To je izazvalo iznenađenje, pogotovo stoga što Đokoviću slijedi drugi uzastopni meč u dnevnom terminu po lokalnom vremenu, što se u njegovom slučaju ne pamti u Australiji, kako su istaknuli srpski portali.

Novak Djokovic in a very good & jovial mood today during practice #NoleFam #AO24 pic.twitter.com/1tYF1gQ52O — Shobhit (@NovakGOATovic) January 22, 2024

Teniski stručnjak zabrinut

Đoković se sprema za potencijalnu muku na suncu i na velikoj vrućini, a s upozoravajućim riječima, o tome je u Srbiji u gostovanju na Kurir televiziji govorio tamošnji teniski stručnjak Vuk Brajović. Srpski ekspert je u svojem istupu upozorio na potencijalno jako neugodne uvjete za igru.









“Ono što bi neki analitičari tenisa rekli da Novaku ne ide u korist, jest to što je Novak ponovno zakazan za dnevni termin, što je jako iznenađujuće s obzirom na to da mi koji pratimo Australian Open stručno već desetljećima ne pamtimo da je Novak zakazan dva puta uzastopno u dnevnom terminu i to u ovoj fazi turnira”, kazao je srpski teniski stručnjak.

“Nažalost, sutra se prognozira najtopliji dan Australian Ppena od početka ovogodišnjeg prvog Slama. Preko 30 stupnjeva je u najavi, a kada je tako, uvijek je i jako sparno, a Rod LAver Arena postaje jedan lonac. U takvim uvjetima Novaku nikad nije bilo ugodno igrati, tu je i odigrao taj jedan neslavni meč protiv Simona kada je napravio više od sto neforsiranih grešaka”, upozorava srpski stručnjak.

Pripremao se na vrućini

Prije ozbiljnog testa protiv Taylora Fritza u potencijalno jako teškim uvjetima, Đoković se pripremao trenirajući po vrućini zajedno sa svojom ekipom predvođenom Goranom Ivaniševićem. Gledajući prema novom izazovu koji čeka prvog tenisača svijeta, srpski ekspert Vuk Brajović dotaknuo se pripreme za meč dok su vani visoke temperature.









“Nadamo se da će to što je trenirao ovih dana po toplom vremenu pomoći u aklimatizaciji na ove jako neugodne uvjete”, kazao je Brajović spominjući Đokovićevo igranje u dnevnom terminu, što je zabrinulo i naljutilo Srbe, izazivajući nezadovoljne reakcije na tamošnjim portalima.