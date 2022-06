‘SRBIJA JE TENISKI BOG I BATINA U REGIJI’ ‘Samo Hrvatska može u ovu utrku’, jednog Hrvata posebno pamte

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Približava nam se Wimbledon na kojem će vodeći svjetski tenisači i tenisačice igrati s velikim motivom bez obzira na posebnu ovogodišnju priču. Podsjetimo, neće biti bodovanja za ATP i WTA ljestvice zbog sudara stavova vodećih teniskih organizacija na jednoj, a Engleza na drugoj strani nakon što je objavljeno da ove godine na turnirima u Engleskoj neće smjeti igrati ruski i bjeloruski teniski aduti. To je izazvalo buru, no bura se smiruje, a u prvi plan ponovno dolazi sport.

Glavni turnir Wimbledona počet će u ponedjeljak, a na njemu, s velikim ambicijama igrat će i vodeće teniske snage Hrvatske i susjednih zemalja. Kako tu stoje stvari uoči velikog londonskog turnira, sa svojim pogledom na situaciju približio je srpski Telegraf, ističući stav da je njihova zemlja na prvom mjestu u regiji koju su sagledali nešto šire, ne ograničavajući se na prostor nekadašnje Jugoslavije.

Đoković glavni, nadareni tenisač dolazi

U priči o srpskom tenisu, glavnu riječ i dalje ima Novak Đoković, čije pobjede i rekordi govore puno, a najviše 20 naslova na Grand Slam turnirima u utrci na vrhu poretka najboljih u povijesti, u konkurenciji s Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom. Uz legendu koja je prošlog mjeseca proslavila 35. rođendan, vrijedan isticanja je i mladi adut, 22-godišnji Miomir Kecmanović, nekada vodeći svjetski junior, koji je danas sa svojim najboljim plasmanom među ‘velikim dečkima’ – 30. tenisač svijeta.

Na WTA Touru nema uspjeha na kakve su u Srbiji bili naviknuti dok su igrale Ana Ivanović i Jelena Janković, koje su obje bile prve na svijetu. Danas, najbolje rangirana srpska igračica je 29-godišnja Aleksandra Krunić, što zabrinjava naše istočne susjede jer – kako ističe Telegrafov pregled situacije – nema nikoga tko bi povukao prema naprijed.

Čilićeva kvaliteta traje

Na hrvatskoj strani, u konkurenciji najboljih na svijetu i dalje je sjajan Marin Čilić, koji će ove godine proslaviti 34. rođendan, a svoju kvalitetu koja traje nedavno je pokazao dolaskom do polufinala Roland Garrosa. S Čilićem kao glavnim motorom i s ostalim adutima, Telegraf je opisao kako stoje stvari. ‘Zemlja koja može ući u utrku sa Srbijom za mjesto ‘teniskog lidera’ u regiji je Hrvatska’, piše srpski portal, ističući i reprezentativne uspjehe, Čilića koji je 17. na svijetu i tri trenutne članice ‘Top 100’ društva na WTA ljestvici, Petru Martić (80.), Anu Konjuh (91.) i Donnu Vekić (93.), a tu je bio i igrač kojeg posebno pamte.

Borna Gojo, koji u nastupima na turnirima prolazi uspone i padove, lani je zapaprio srpskoj reprezentaciji velikom pobjedom nad Dušanom Lajovićem u hrvatskom dolasku do finala Davis Cupa, a taj nastup 24-godišnjeg Splićanina ne zaboravljaju. No, Marin Čilić ostaje glavni, a taj status zaslužio je i u ovom pregledu koji opisuje kako stoje hrvatski aduti.

Borna Ćorić ostao u drugom planu

U ovoj analizi, srpski Telegraf usmjerio se na po troje vodećih hrvatskih aduta na ATP i WTA ljestvicama. Na muškom Touru su najbolje plasirani Čilić, Nino Serdarušić i Gojo, kod tenisačica najbolje stoje Martić, Konjuh i Vekić, a u takvom pogledu na vodeće na ljestvicama, u drugi plan pao je Borna Ćorić, svojedobno 12. na svijetu, koji je s 25 godina još uvijek dovoljno mlad i gladan je povratka – bude li sreće sa zdravljem. Ćorić tu sreću lani nije imao s obzirom na to da je morao pauzirati zbog ozljede ramena, no prošlog tjedna, dolaskom do naslova na ATP Challengeru u Parmi, uživao je u najuspješnijem nizu od povratka na teren i probio se korak do povratka među prvih 200 nakon velikog pada zbog duge stanke. Nalazi se na 203. mjestu na svijetu.

Na hrvatskoj teniskoj sceni, tu su i oni koji dolaze, ponajprije Petra Marčinko koja je lani postala vodeća svjetska juniorka. Marčinko se ove godine okrenula nastupima u seniorskim vodama, na početku puta u profesionalnoj karijeri, a dok igra na ITF turniru u srpskom Prokuplju, 16-godišnja Zagrepčanka je u razgovoru za Telegraf u Srbiji ukratko predstavila samu sebe.









Odlično stoje – Grci

U pogledu na stanje stvari u regiji, Telegraf je bacio oko i do Grčke, a ondje se imaju čemu veseliti s obzirom na po jednog člana i članicu ‘Top 10’ društva. Na ATP ljestvici, na šestom je mjestu Stefanos Tsitsipas, a u poretku vodećih svjetskih tenisačica u vrhu je Maria Sakkari, peta na WTA ljestvici.

Kvalitete ne nedostaje, dolaze i novi talentirani aduti s reketom, a brojni jaki aduti iz različitih zemalja imat će što za reći tijekom dva tjedna Wimbledona koji su pred nama.