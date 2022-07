SRBI VRŠE POLITIČKI PRITISAK ZBOG ĐOKOVIĆA: Uputili pisma na Bidena, demokrate i republikance

Novak Đoković svojim upornim odbijanjem cijepljenja protiv korona virusa doveo si je u pitanje nastup na sjevernoameričkom kontinentu, ali oko svega se opet počela plesti politička priča u koju se uključila i srpska emigracija u Americi i kongresmeni srpskog podrijetla.

Prvo je pokrenuta peticija kako bi se osigurao nastup Đokovića na US Openu, a onda je tvrtka “Sports Management” u vlasništvu Nebojše Jovanovića uz konzultacije sa Srpsko-američkom glasačkom alijansom (SAVA), pokrenula političku inicijativu, kako bi se Đokoviću dozvolilo da nesmetano doputuje u Ameriku, pa su pisali predsjedniku SAD Bidenu.

Novak Đoković says he will not get vaccinated against Covid-19 and that his US Open participation depends on whether the US government changes its policy on demanding being vaccinated to enter the country https://t.co/CBlt7oTJJI





— Corax (@coraxnews) June 27, 2022