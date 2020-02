SRBI OSTALI BEZ ARGUMENATA, A ROD LAVER OBJASNIO I ZAŠTO: ‘Novak nije najbolji ni danas, a kamoli svih vremena’

Novak Đoković prošlog je vikenda osvojio Australian Open rekordni osmi put čime se primaknuo Rafaealu Nadalu na samo dva Grand Slama zaostatka, a Federeru na tri.

Također, Novak ima pozitivan omjer s obojicom najvećih rivala i ta je činjenica također jedna od onih koje idu u prilog da je upravo on GOAT (greatest of all time).

No, s tim se ne slažu baš svi. Legendarni Australac Rod Laver, čije ime nosi Arena u Melbourneu u kojoj je Novak čak osam puta bio najbolji, tvrdi da Đoković ne može biti najbolji ikad kad nije najbolji ni u eri u kojoj igra.

Laver je dva puta u jednoj godini osvajao sva četiri Grand Slama (1962. i 1969.) i rekao je da je nemoguće ustvrditi tko je najbolji u povijesti.

“Moderna tehnologija kojom se danas prave reketi čini tenis lakšim nego nekad. Da su Federer, Nadal ili Đoković igrali s drvenim reketima, sigurno je da ne bi mogli izvoditi udarce koje danas izvode”, kazao je Laver za Times pa je dodao:

”Sve što možete je reći za nekoga da je najbolji u svojoj eri, a u ovoj je to Roger Federer.”

