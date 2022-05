SRBI BIJESNI NA ODLUKU KOJU JE DONIO ATP: Wimbledon je pretvoren u egzibiciju, a najviše gubi Novak Đoković

Nakon što se tjednima pričalo kako će ATP i WTA kazniti zbog Wimbledon zbog zabrane nastupa ruskim i bjeloruskim natjecateljima jučer je odluka postala i službena.

Najprestižniji teniski turnir na svijetu ove godine neće se računati za ranking listu odnosno neće se bodovati. Takva odluka donijet će velike promjene na listi.

‘Vjerujemo da ova odluka nije u skladu s kontekstom iznimnih i ekstremnih okolnosti ove situacije ni pozicije u kojoj smo se našli, a radi štetu svima koji se natječu na Touru’ komentirali su.

Ova odluka posebno će pogoditi Novaka Đokovića i njegovu vojsku fanova. Trenutno prvi igrač svijeta neće moći braniti svojih 2000 bodova koje je osvojio prošle godine što znači da će jedank broj bodova izgubiti.

