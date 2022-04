SPREMA SE VELIKI ODGOVOR ZA IZBACIVANJE RUSA: Ovo će biti velika ‘bomba’ ako to uistinu naprave

Početkom rata u Ukrajini ATP i WTA jasno su rekli kako će ruski i bjeloruski igrači moći nastupiti na turnirima pod neutralnom zastavom i da javno osude napad na Ukrajinu.

Većina je to i napravila, turniri su prihvatili te se sezona nastavila igrati normlano. Ipak, poslijednih dana glavna je vijest odluka britanske vlade da zabrani nastup svim ruskim i bjeloruskim tenisačima i tenisačicama jer bi njihov nastup dao vjetar u leđa Putinu.

ATP i WTA su dogovorili sastanak u Madridu s čelnicima najvećeg turnira na svijetu kako bi ukinuli navedenu sankciju.

Dva saveza spremna su ići toliko daleko da bi bodovi koji bi bili osovjeni na Wimbledonu ne bi se računali za ATP tj. WTA listu. Bio bi to veliki udarac za igrače, a turnir bi se pretvorio u egzibiciju.

Wimbledon je na rasporedu od 27.6. do 10.7 te će se o nastupu ruskih i bjeloruskih predstavnika sigurno još nekoliko puta raspravljati.

