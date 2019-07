Photo by Clive Brunskill/Getty Images

SPECIJALIST ZA IZGUBITI NEMOGUĆE: Karlović u tie-breaku vodio 5-2 i izgubio meč

Hrvatski tenisač, 40-godišnji Ivo Karlović nije se uspio plasirati u 2. kolo ATP turnira u Washingtonu, njega je u susretu 1. kola svladao igrač koji je za nastup u glavnom turniru dobio pozivnicu organizatora Amerikanac Bjorn Fratangelo sa 6-4, 6-7 (14), 7-6 (5) nakon dva sata i 33 minute igre.

Bio je ovo drugi međusobni susret Karlovića i Fratangela i druga pobjeda 26-godišnjeg Amerikanca, koji je slavio i prije dvije godine na US Openu.

Tijekom susreta Karlović nije iskoristio niti jednu od četiri “break-lopte”, sve četiri je imao početkom drugoga seta, dok je jedini put izgubio gem na svoj početni udarac u petoj igri prvog seta.

U “tie-breaku” drugog seta Karlović je spasio pet meč-lopt Fratangela prije no što je uspio realizirati svoju petu set-loptu i izboriti odlučujući set. Kako tijekom 12 igara niti jedan igrač nije uspio zaprijetiti oduzimanjem servisa suparniku, ponovno se ušlo u “tie-break”. Karlović je prvi stigao do “mini-breaka” u prvom poenu i tu je prednost držao do vodstva od 5-4. Tada je izgubio poen iako je pogodio prvi servis, da bi kod 5-5 napravio dvostruku servis pogrešku i ponudio Fratangelu šestu meč-loptu, prvi uz servis, a Amerikanac je ponuđeno prihvatio.