ŠOK ZA SVIJET TENISA: Legendarnoj tenisačici dijagnosticirali dva karcinoma

Vijest kako legendarna tenisačica Martina Navratilova boluje od dva karcinoma, šokirala je svijet sporta, ali srećom oba su dijagnosticirana u ranoj fazi.

Umirovljena tenisačica već je 2010. prošla liječenje raka dojke, koji joj je isto bio rano otkriven, pa se 66-godišnjakinja uspješno oporavila od maligne bolesti.

“Ovaj dvostruki udarac je ozbiljan, ali je i dalje rješiv te se nadam povoljnom ishodu. Neko vrijeme će biti neugodno, ali borit ću se svim raspoloživim sredstvima”, izjavila je Navratilova.

Bivši svjetski broj jedan neće otputovati na Australian Open, gdje je trebala raditi kao stručna sukomentatorica u programu Tennis Channela.

Dobre prognoze

“Prognoze su dobre i Martina će ovaj mjesec započeti s liječenjem. Riječ je o karcinomu tipa HPV, a za taj tip raka postoje efikasne metode liječenja”, priopćili su predstavnici za medije Navratilove i dodali:

“Martina je primijetila zadebljani limfni čvor na vratu u vrijeme odigravanja WTA Finala u Forth Worthu. Kako se oteklina nije povlačila, podvrgnuta je biopsiji, a nalaz je pokazao početni stadij raka grla. Liječnici su kod dijagnostičkih postupaka na vratu kod nje uočili i sumnjivu tvorbu u dojci, a pokazalo se da je također riječ o karcinomu, koji nije povezan s onim u grlu”, objasnili su u priopćenju.

