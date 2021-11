ŠOK ZA ĐOKOVIĆA! USKRATIT ĆE MU NAJVEĆE VESELJE? Odluka je pala, čeka se reakcija srpskog tenisača!

Dok je Novak Đoković fokusiran na događanja u Torinu i završni Masters koji se tamo održava, za njega dolaze jako loše vijesti. Javio se direktor Australian Opena, vjerojatno najdražeg turnira srpskog tenisača.

Craig Tiley, direktor Australian Opena potvrdio je da će samo cijepljeni tenisači moći nastupati na prvom Grand Slamu sezone, onom najdražem kada je u pitanju prvi tenisač svijeta.

Do kraja se špekuliralo hoće li to biti tako ili ne, a Tiley tvrdi da je tenisačima o bilo jasno od samog početka.

“Ako želite doći u državu Victoriju i natjecati se na Australian Openu, morate biti cijepljeni. To je odavno predočeno svim tenisačima. Svi moraju biti cijepljeni i igrači i ostalo osoblje”, rekao je Tiley za australsku televiziju.

Australian Open launch event just getting underway in Melbourne, but it appears that tournament director Craig Tiley has already revealed on breakfast television this morning that unvaccinated players cannot participate. https://t.co/lxbhYLWNZm

— Stuart Fraser (@stu_fraser) November 19, 2021