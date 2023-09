Snimka s kraja US Opena izazvala reakcije: ‘Ovo nikako nije smjelo biti objavljeno’

Završen je ovogodišnji US Open, sa spuštenim zastorom nakon muškog finala u kojem je Novak Đoković svladao Danila Medvedeva, a dan prije toga, na sceni su bile tenisačice u svojoj borbi za naslov u pojedinačnoj konkurenciji.

Amerikanka Coco Gauff oduševila je domaće pobjedom nad Bjeloruskinjom Arinom Sabalenkom, novom prvom tenisačicom svijeta, koja je nakon tog meča ‘otpustila kočnice’ na način da je to postalo vidljivo svima.

Po dolasku u svlačionicu, Bjeloruskinja je slomila reket u situaciji kakva bi na terenu izazvala opomenu iz sudačkog stolca, a ovom prilikom to se dogodilo u drugačijem okruženju, koje je inače skriveno od pogleda javnosti.

Trenutak u kojem je nova prva tenisačica svijeta iskazala bijes bio je zabilježen snimkom. Na nekadašnjem Twitteru, danas X-u, snimku je prenio poznati portugalski teniski novinar Jose Morgado, nakon što ju je objavio francuski Eurosport, a uz to je bila i pozitivna Morgadova reakcija na iskazane emocije bjeloruske igračice.

“Kada se vratiš u svlačionicu nakon izgubljenog finala US Opena”, napisao je Portugalac.

“Ja na neki način ovo volim vidjeti”, dodao je uz snimku.

When you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final.

No, bila je tu i drugačija, negativna reakcija zbog objave snimke.

Nju je imala Judy Murray, dugogodišnja teniska trenerica, majka škotskog teniskog asa Andyja i majstora parova Jamieja.

“Ova snimka nikako nije smjela biti objavljena”, smatra Judy Murray.

“Ovo je privatan trenutak u praznoj svlačionici nakon razočaranja zbog izgubljenog finala na Grand Slam turniru”, dodala je u svojoj objavi na X-u.

This footage should never have been made public. A private moment in an empty training room after the disappointment of losing a Grand Slam final. https://t.co/ykWjVDUo7F

