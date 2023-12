Snimili su film o hrvatskoj teniskoj legendi, zbog rata mu se život zaokrenuo

Jedan od igrača koji je obilježio tenis u ranim godinama 21. stoljeća je i veliki hrvatski as porijeklom iz Banja Luke Ivan Ljubičić, koji je doživio čast da se po njegovom životu snimi i dokumentarni film.

‘Ljubo: čovjek kojeg je spasio tenis’, naziv je dokumentarnog filma o našem tenisaču pa potom treneru, koji će se premijerno u subotu navečer emitirati na Sky Sportsu.

Talijanska Gazetta dello Sport napravila je razgovor s Ljubičićem, koji je otkrio razlog zbog čega je dokumentarac tako nazvan, a odgovarao je i na pitanja o današnjem tenisu.

Ivan Ljubicic says Federer would likely still be playing today if it was not for his knee issues, as his drive never dipped.

Ivan also says that Roger would have probably been a Top 5 player today, just through his sheer ‘genius’

