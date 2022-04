SLAVNOM TENISAČU PRIJETE GODINE ZATVORA: Sakrio milijune kako bi izbjegao porez

Postoji puno primjera u svijetu sporta gdje sportaši pokušavaju na razne načine izbjegnuti plaćanje poreza, a slavni njemački tenisač Boris Becker već je po drugi put osuđen za slično djelo.

Boris je već 2002 osuđen za utaju poreza, a danas je proglašen je krivim pred krunskim sudom u Southwarku po četiri točke optužnice, dok je oslobođen po još 20 točaka, prenosi britanski “Mirror”.

Osvajač šest Grand slam titula proglašen je krivim po četiri točke optužnice prema Zakonu o nesolventnosti u vezi s njegovim bankrotom iz 2017. godine.

Sakrio imovinu

Becker je optužen da je sakrio imovinu vrijednu milijune funti, uključujući dva trofeja Wimbledona, kako bi izbjegao plaćanje dugova, a u optužbi se još navodi kako je sakrio 1,13 milijuna eura od prodaje Mercedesovog salona automobila koji je imao u Njemačkoj, te da je prebacio stotine tisuća funti na druge račune.

Bivši prvi igrač svijeta proglasio je bankrot 21. lipnja 2017. zbog neisplaćenog duga od više od 3 milijuna funti na svom imanju na Mallorci.

Becker živi u Velikoj Britaniji od 2012. godine, tvrdio je kako je surađivao s povjerenicima koji su imali zadatak osigurati njegovu imovinu, čak je ponudio i svoj zaručnički prsten, te je rekao da je sve radio po savjetu stručnjaka.

Kako javljaju britanski mediji Boris Becker bi mogao završiti u zatvoru na čak sedam godina.

Wimbledon ace Boris Becker faces SEVEN YEARS in jail as he is found GUILTY of hiding his millions https://t.co/lEo6npSGCw

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 8, 2022