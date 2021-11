SLAVNA SRPKINJA OPET ODUŠEVILA HRVATE: S njom stigao novi veliki uspjeh!

Hrvatski tenisači proslavili su pobjede nad Australijom i Mađarskom, ta dva uspjeha donijela su ulazak u četvrtfinale Davis Cupa u kojem će sutra protivnik biti Italija, a u sudačkom stolcu, na reprezentativnom turniru u Torinu svoj posao obavlja i poznata srpska sutkinja Marijana Veljović, koja se još jednom pokazala sretnom za hrvatsku reprezentaciju.

Ova sutkinja koju su mnogi počastili titulom najatraktivnije na teniskim turnirima pokazala se sretnom sudeći hrvatskim igračima u dolasku do četvrtfinalne prepreke. Dolazak Veljović u Torino bio je i nova prilika da se sretne s hrvatskim navijačima, koji su se čuli u podršci tenisačima u Italiji. Baveći se poslom u sudačkom stolcu, pokazala je iskustvo kojeg ne nedostaje na velikim turnirima i u reprezentativnim susretima.

"We have 3.5 times less female officials than male. If you are good enough, you should be there, no matter of the gender."

