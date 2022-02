‘SKINUO’ ĐOKOVIĆA, A VEĆ GA ČEKA PROBLEM: Okrenuo je leđa Putinu, ali protiv ovog ne bi mogao

Nakon sveukupno 361 tjedna na vrhu, Novak Đoković od danas i službeno više nije prvi tenisač svijeta. Nakon što je Đoković u prošlotjednom nastupu na ATP turniru u Dubaiju doživio poraz od Čeha Jirija Veselyja u četvrtfinalu, postalo je jasno da će na prvo mjesto doći Danil Medvedev, a s objavom nove ATP ljestvice, vodeći ruski tenisač sada se može pohvaliti skokom na vrh prvi put u karijeri.

Rus nije proslavio svoj dolazak na prvo mjesto baš onako kako je htio. U svojem prošlotjednom nastupu doživio je poraz od Rafaela Nadala u polufinalu Acapulca, a pored toga, morao je reagirati i na rusku invaziju na Ukrajinu, uz riječi da je za mir. Medvedev je, tako, otkrio što želi, no napad na Ukrajinu koji je pokrenuo Vladimir Putin mogao bi imati posljedice i za vodećeg ruskog tenisača, sada i prvog na svijetu.

