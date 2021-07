SKANDAL S ĐOKOVIĆEM POSLIJE MEČA! Novinar mu dobacio ‘loš momak’, a potom je uslijedio odgovor

Novak Đoković je u četvrtfinalu Wimbledona nastavio ovogodišnji put na najvećem svjetskom turniru na travi pobjedom protiv Mađara Martona Fucsovicsa. Đoković nije izgubio set, nije bilo puno problema, a dok je bio na terenu, više su ga mučila prosklizavanja koja mogu biti i jako opasna na travi.

No, kako se pokazalo, bilo je ‘sklisko’ i nakon meča. Za to se najviše pobrinuo jedan novinar s pitanjem kojim je ciljao na Đokovićevo ponašanje na terenu.

Pitanje koje je na početku svoje ‘presice’ čuo prvi tenisač svijeta odnosilo se na to kakav je osjećaj, po opisu novinara, biti loš momak koji godinama ‘ganja’ Rogera Federera i Rafaela Nadala. I inače spreman na svakakve stvari, Đoković je možda bio iznenađen što je to čuo, ali pokazao je svoju spremnost i ovom prilikom.

‘Ja se ne smatram lošim dečkom. Što da kažem, to je Vaše mišljenje’, odgovorio je prvi tenisač svijeta u verbalnoj razmjeni koju je objavom na Twitteru približio Ben Rothenberg, poznati američki teniski novinar.

One of worst opening questions I've ever heard in a press conference, good lord.

Q. What has it been like to be something of the 'bad guy' chasing after Roger and Rafa all these years?

NOVAK DJOKOVIC: I don't consider myself a bad guy. I mean, that's your opinion…#Wimbledon

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 7, 2021