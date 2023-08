Skandal na meču Hrvata na US Openu: ‘Ovo je New York, nije Srbija’

U New Yorku je počeo zadnji Grand Slam sezone US Open, a već je prvo kolo kvalifikacija obilježi skandal na meču između Hamada Međedovića i Borne Goje.

Kako se saznaje incident se dogodio između drugog i trećeg seta, kada je došlo do verbalnog sukoba dvojice navijača s Viktorom Troickim, Hamadovim trenerom.

Spomenuti dvojac imao je potrebu provocirati Međedovića, a kada im se suprotstavio Troicki jedan ga je nazvao klaunom i rekao:

“Ovo je New York, nije Srbija.”

Well, a really crazy incident just happened in which a few fans got into with Viktor Troicki, who is backing Hamad Medjedovic, before this final set with Borna Gojo.

It really was NOT a good look at all. Thankfully no brawl started. #usopen pic.twitter.com/4GX4x8JiRO

— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) August 23, 2023