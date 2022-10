SJAJNI HRVAT U POLUFINALU BEČA: Borna je opet odigrao maratonski meč

Borna Ćorić danas je igrao četvrtfinale ATP turnira u Beču, niti 24 sata nakon velike pobjede nad petim igračem svijeta Stefanosom Tsitsipasom u osmini finala.

Današnji suparnik našem tenisaču bio je 11. na ATP ljestvici Poljak Hubert Hurkacz, koji je na kraju prošao isto kao i Grk, pobjedom Hrvata u tri seta 6:4, 6:7, 7:6.

Borna je tako izborio svoje drugo finale ove godine i nakon Cincinnatija, gdje je naš tenisač otišao do kraja i osvojio turnir, ima ponovno priliku plasirati se u finale.

Maratonski meč

Nakon maratona protiv Tsitsipasa, meč protiv Hurkacza trajao je još dulje, čak dva sata i 54 minute, a Hrvat je dobio prvi set, da bi drugi otišao na stranu Poljaka u tie breaku.

Treći odlučujući set isto je otišao do tie breaka, u kojem je naš tenisač iskoristio svoju priliku u upisao drugu pobjedu nad Hurkaczom u trećem međusobnom susretu.

INCREDIBLE MATCH 🔥@borna_coric takes out Hurkacz 6-4 6-7 7-6 to make it to the last 4 in Vienna! @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/0UMq6RO8HX

— ATP Tour (@atptour) October 28, 2022