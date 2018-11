SHRVANI PAVIĆ OSTAO U SVLAČIONICI! Dodig ga opravdava: ‘Treba mu vremena, puno se toga dogodilo’

Hrvatski tenisač Mate Pavić, vrlo je teško podnio poraz u parovima u finalu Davis Cupa. Ivan Dodig i Pavić su izgubili nakon velike drame od francuskog para Mahuta i Herberta s 4:6, 4:6, 6:3 i 6:7 u Lilleu i time su Francuzi uzeli spasonosni bod.

U studiju HRT-a u Lilleu nakon meča pojavili su se Dodig i izbornik Krajan, ali Pavić nije mogao. Shrvan zbog poraza ostao je u svlačionici.

“Prošao sam puno mečeva, znam kako mu je. Mladi puno teže doživljavaju sve to, posebno Mate u ovoj situaciji. Treba mu vremena, puno stvari mu se dogodilo u kratkom periodu i želi više i bolje, To mu je vrlina, ali s vremenom će i druge stvari legnuti. Svi smo to prošli”, rekao pokušao je objasniti Dodig zašto Pavić nije došao.