Senzaciji Wimbledona otac je Hrvat, a majka Kineskinja: ‘Sretna sam što imam svu tu pozadinu iza sebe’

Ovogodišnja senzacija Wimbledona, Novozelanđanka Lulu Sun iza sebe ima zaista neobičnu obiteljsku pozadinu, a rođena je od oca Hrvata, pod prezimenom Radovčić i majke Kineskinje, dok je odrasla u novozelandskom gradu Te Anau.

Kada je Lulu bilo samo pet godina njena obitelj preselila se u Švicarsku, a ona je tamo završila osnovnu i srednju školu, nakon čeka je otišla studirati političke znanosti u Texas i gdje je zaradila prvostupničku diplomu. Sun tečno govori i tri jezika, no među njima na žalost nije i hrvatski.

Lulu Sun plasirala se u četvrto kolo najpoznatijeg travnatog turnira na svijetu pobjedom nad Lin Zhu, a već u dobio od 14 godina postala je prva tenisačica rođena 2001. godine na WTA ljestvici i time prestigla je danas prvu tenisačicu svijeta i peterostruku osvajačicu Grand Slamova Igu Swiatek, dok se s ove tri pobjede na Wimbledonu približila Top 50 najboljih tenisačica svijeta.

Her moment in the Sun ☀️

Lulu Sun makes history as the first New Zealand player in history to reach the ladies’ singles fourth round at Wimbledon 🇳🇿 ♥️#Wimbledon pic.twitter.com/iemCHfSHD0

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024