SENZACIJA U NEW YORKU: Maloljetna Kanađanka u finalu sredila duplo stariju Serenu Williams

Kanadska tenisačica Bianca Andreescu pobjednica je Grand Slam turnira US Open u New Yorku nakon što je svladala 18 godina stariju američku tenisačicu Serenu Williams (37).

Williams u svom desetom finalu US Opena nije uspjela stići do do rekordnog 24. Grand Slam naslova u karijeri, čime bi se izjednačila s Australkom Margaret Court na listi najboljih svih vremena.

Andreescu (19) je igrala svoje prvo Grand Slam finale i to protiv svoje “heroine iz djetinjstva”, koja je prvi američki naslov osvojila još 1999. godine, prije nego što se Kanađanka rumunjskog podrijetla uopće rodila.