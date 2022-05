SENZACIJA NA ROLAND GARROSU: Tinejdžer izbacio prošlogodišnjeg finalistu turnira

Trebalo je čekati do četvrtog kola i prve velike senzacije na ovogodišnjem Roland Garrosu, koju je priredio mladi 19-godišnji Danac Holger Rune.

Danac je s 3:1 u setovima izbacio prošlogodišnjeg finalistu Stefanosa Tsitsipasa i tako se plasirao u četvrtfinale gdje ga čeka Casper Ruud.

Tinejdžer je trenutno 40. igrač svijeta, a već neko vrijeme se najavljuje kako će skinuti neki od velikih skalpova, a prvi je došao ove godine na Roland Garrosu.

Hrvat za četvrtfinale

Rune je inače pasionirani ljubitelj Novaka Đokovića, s kojim se susreo prošle godine, a sad je ostvario isti plasman kao i njegov idol na Grand Slam turniru.

Podsjetimo u četvrtfinalu se sastaju Đoković protiv Nadala, dok će naš Marin Čilić probati izboriti četvrt finale protiv Danila Medvedeva.

#RolandGarros

