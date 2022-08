RUSKINJA IZAZVALA INCIDENT I PREKINULA MEČ: ‘Kako ona može sjediti tako, napravite nešto!’

Dva tjedna prije US Opena, ljetna sjevernoamerička turneja na tvrdoj podlozi se ovog tjedna nastavlja u Cincinnatiju, gdje su na jakim turnirima u akciji tenisači i tenisačice. Prije prvih mečeva u glavnom ždrijebu, završene su kvalifikacije, a u njima je dosta pažnje izazvao meč u kojem su igrale dvije ruske predstavnice, sada bez nastupa pod svojom zastavom jer su pravila takva uslijed sportskih sankcija zbog invazije na Ukrajinu.

U akciji su bile Ana Kalinskaja i Anastasija Potapova, a jedna od dvije igračice koje su se susrele pritom je izazvala incident zbog navijačice u blizini klupa. Navijačica je bila zaogrnuta u ukrajinsku zastavu, što je dovelo do reakcije, s detaljima priče koje približava poznati američki teniski novinar Ben Rothenberg.

Kako je Rothenberg objavio na Twitteru, ovaj privremeni zastoj meča dogodio se zbog navijačice koja se zove Lola, živi nedaleko od Cincinnatija, u američkoj saveznoj državi Ohio, a na tribinama nije bila glasna riječima, već samo svojom porukom s ukrajinskim državnim obilježjima. No, i to je bilo dovoljno za reakciju.

Sve je krenulo od reakcije jedne od Ruskinja na terenu, s prosvjedom zbog toga što je na tribinama navijačica s ukrajinskom zastavom. Prosvjed je otišao u smjeru Morgane Lare, sutkinje u stolcu, sa zahtjevom da se nešto napravi, na što sutkinja nije ostala nijema.

Morgane Lara sišla je sa svojeg stolca i obratila se navijačici sa zastavom, uz riječi da nije lijepo da na tribinama sjedi s tim obilježjem. I navijačica Lola imala je što za reći, uzvraćajući sutkinji kako isto tako nije lijepo da se invazijom ide na drugu zemlju.

Pojavila se i snimka ove rasprave, a Ben Rothenberg približava detalje onoga što se zbivalo. Kako piše poznati američki teniski novinar, reagiralo je osiguranje koje je navijačici sa zastavom poručilo da mora otići s tribina ili prijeti poziv policiji, a nakon toga, navijačica Lola popustila je tom pritisku i unatoč tome što su ljudi oko nje na tribinama bili na njezinoj strani, odlučila je da je vrijeme za odlazak.

