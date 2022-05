RUSIJA NA ŽESTOKOM UDARU: Zbog Putina napali i protivnike invazije, a osude padaju…

Unatrag posljednjih nekoliko tjedana, teniski svijet je još uvijek uzdrman zbog odluke Wimbledona i pripremnih turnira u Engleskoj, s novim korakom u sportskim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Mimo kazni koje su ranije uvele Međunarodna teniska federacija i oba profesionalna Toura, ATP i WTA, u Engleskoj su odlučili da je potrebna i teža sankcija, s odlukom da ruski i bjeloruski aduti ovog ljeta neće smjeti igrati na turnirima na travi, u priči u kojoj je u prvom planu, dakako, zabrana nastupa na Wimbledonu.

U odnosu na do sada uvedene sportske sankcije na svjetskim teniskim pozornicama, odluka Engleza stigla je prilično iznenadno, bez prave najave da će se dogoditi baš tako snažna kazna, koja ove godine udaljava ruske i bjeloruske teniske zvijezde s travnatih terena na engleskom tlu. Poslije takve odluke, stigle su i reakcije, s puno odobravanja na ukrajinskoj strani, ali i s puno pitanja drugih velikih teniskih zvijezda je li se otišlo predaleko.

U svemu tome, postavilo se pitanje i je li ovakav korak pravedan, s obzirom na to da su brojne zvijezde iz Rusije i Bjelorusije nakon početka ruske invazije na Ukrajinu zazvale na mir.

Među snažnim porukama protiv odluke donesene u Engleskoj, posebno je odjeknulo protivljenje Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, s naglaskom na to da ruske i bjeloruske teniske zvijezde nisu zaslužile ovakvu kaznu. I za Đokovića i za Nadala, ustrajnost Engleza na ovakvoj odluci značila bi da na travi Wimbledona ne bi bilo njihovog rivala Danila Medvedeva, izostao bi i Andrej Rubljov, a srpska i španjolska zvijezda su se takvoj kazni usprotivile argumentima da njihovi kolege iz Rusije ne snose krivicu za invaziju na Ukrajinu. Takav stav velikih teniskih majstora nije ostao izoliran, već je potaknuo i druge reakcije.

Rafael Nadal and Novak Djokovic criticize Wimbledon’s decision to exclude Russian and Belarus players from this year’s tournament following Russia’s invasion of Ukraine: "It's not their fault what's happening." https://t.co/feQonES4M5

Poslije jasnog glasa protiv koji su istaknuli tenisači s vrha vječne ljestvice vlasnika naslova na Grand Slam turnirima, objavljena je potencijalna reakcija iza koje bi stajali ATP i WTA, a odnosila bi se na bodovanje s ovogodišnjeg Wimbledona. Postoji mogućnost da ne bi bilo bodova za ovogodišnje pobjede na travi londonskog Grand Slam turnira, što bi, dakako, bio ozbiljan udarac za Wimbledon s obzirom na to da bi izostanak bodovnog ‘mamca’ za najbolje na svijetu jako uzdrmao ovogodišnji turnir.

U takvoj situaciji, postavlja se pitanje i kako bi izgledalo dolazeće izdanje Wimbledona, s potencijalnim scenarijem da velike teniske zvijezde ove godine ne zaigraju na najvećem svjetskom turniru na travi. Bila bi to, dakako, najcrnja opcija za Engleze, koja bi mogla poljuljati njihovu ustrajnost o sankcijama za ruske i bjeloruske adute.

U svojoj odluci da se zabrani nastup tenisačima i tenisačicama iz Rusije i Bjelorusije, Engleski teniski savez pojasnio je da su se na takav korak odlučili smatrajući da se i tenis treba pridružiti slanju jasnog signala Rusiji i Bjelorusiji da je invazija na Ukrajinu pod međunarodnom osudom. Temelj za odluku bio je u jačanju pritiska na Rusiju i Bjelorusiju, sa snažnom porukom podrške Ukrajini, čak i ako bi se sankcije odnosile na igrače i igračice koji ne podržavaju invaziju – što u Engleskoj očito ne uzimaju kao dovoljno jaku olakotnu okolnost. Pored tog aspekta u kojem se ne mari za proturatne stavove koje je iskazao dio ruskih i bjeloruskih teniskih zvijezda odluka o sankcijama naišla je na kritike i zbog toga što nije bila dovoljno koordinirana s ostatkom teniskom svijeta. ATP se javio brzo, ističući da je odluka o zabrani nastupa ruskim i bjeloruskim adutima nepravedna i da je postavila presedan koji smatraju potencijalno opasnim za teniski svijet, a s novom najavom o mogućnosti izostanka bodovanja za ATP i WTA ljestvice, otišlo bi se i korak dalje od prvotne osude riječima.

ATP brutalises UK and Wimbledon’s decision to ban Russian and Belarus players

"We believe that today's unilateral decision by #Wimbledon and the LTA to exclude players from Russia and Belarus from this year's British grass-court swing is unfair and has the potential to set…”









— Antonello Guerrera (@antoguerrera) April 20, 2022