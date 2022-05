RUS UMALO OZLIJEDIO DJEČAKA UZ TEREN: Skandal o kojem se priča, neki su tražili da ga izbace odmah

Andrej Rubljov, jedna od ruskih teniskih zvijezda koje usred invazije na Ukrajinu trenutno ne nastupa pod zastavom svoje zemlje, skoro je svojim ponašanjem izazvao da ga ove godine na zemlji Roland Garrosa više uopće ne bude na turniru. Razlog za to bio je u velikom bijesu sedmog tenisača svijeta dok je u prvom kolu pariškog Grand Slam turnira igrao protiv Korejca Soonwooa Kwona, s pobjedom sa 6:7(5), 6:3, 6:2, 6:4, sa situacijom koja je u jednom trenutku zamalo izmaknula kontroli nakon što je Rubljov izgubio prvi set.

Reagirajući bijesno, Rubljov je reketom napucao lopticu, a svojim potezom skoro je nokautirao dječaka koji je uređivao teren, okrznuvši mu glavu na način da je asistentu za sređivanje terena odletjela kapa s glave.

Situaciju koja je Rusa mogla skupo stajati pogledajte – ovdje.

Nakon napucavanja loptice koja je mogla nokautirati asistenta uz teren, Rubljov je u svojem bijesu nastavio divljati, velikom žestinom bacio je jednu od bočica na svojoj klupi na teren, a cjelokupni šou koji je napravio na koncu ga je stajao samo opomene suca u stolcu. S obzirom na ono što se zbivalo, ruski tenisač je dobro prošao s obzirom na to da bi kontakt loptice i asistenta za uređivanje terena značio diskvalifikaciju. Na svojoj koži, opasnost ovakvih situacija je među ostalima osjetio i Novak Đoković, koji je preklani bio diskvalificiran na US Openu nakon što je u meču osmine finala lopticom pogodio linijsku sutkinju.

"He is the person you all think Djokovic is and I see no repercussion" – Tennis fans react after Andrey Rublev loses his temper, almost injures court assistant at French Open

cc @aiamjameshttps://t.co/Q5qZSPncF9

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) May 24, 2022