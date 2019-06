ROLAND GARROS: Pavić i Marach bez četvrtfinala, Federer još nije izgubio set

Splićanin Mate Pavić i austrijski tenisač Oliver Marach ostali su bez četvrtfinala na ovogodišnjem Roland Garrosu, gdje su ih u nedjeljnom dvoboju osmine finala pobijedili Nijemci Kevin Krawietz i Andreas Mies sa 5-7, 6-3, 7-5.

Prošlogodišnji pariški finalisti Marach i Pavić preokretom su osvojili prvi set, u kojem su Nijemci vodili sa 4-1, da bi Krawietz i Mies na isti način otvorili i drugi set u kojem su stečenu prednost zadržali. U odlučujućem setu ‘breaka’ nije bilo sve do 11. gema, u kojem je njemački par došao do prednosti i bez izgubljenog poena u sljedećem gemu došao do pobjede.

Mate Pavić je bio posljednji hrvatski predstavnik u konkurenciji muških parova. Hrvatski tenisači su u igri za Grand Slam naslov još samo u konkurenciji mješovitih parova. Nikola Mektić je s Poljakinjom Rosolskom u četvrtfinalu, Ivan Dodig s Tajvankom Chan tek treba izboriti mjesto među osam najboljih mješovitih kombinacija, dok će Franko Škugor ili Mate Pavić sigurno biti tamo, jer ih čeka međusobni dvoboj za četvrtfinale.

Švicarski 37-godišnji tenisač Roger Federer postao je prvim četvrtfinalistom ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa, nakon što je u nedjelju pobijedio 32-godišnjeg Argentinca Leonarda Mayera (ATP – 68.) sa 6-2, 6-3, 6-3 i došao do svog 54. četvrtfinala na Grand Slam turnirima.

Federeru su za pobjedu trebale 102 minute, a za mjesto u polufinalu borit će se protiv sunarodnjaka Stana Wawrinke ili Grka Stefanosa Tsitsipasa.

Federer je današnjoj pobjedom postao najstarijim četvrtfinalistom na pariškoj zemlji od 1971. godine, a na Grand Slam turnirima se u njegovoj dobi nitko nije probio među osmoricu najboljih još od 1991. godine i legendarnog Jimmyja Connorsa koji je kao 39-godišnjak stigao do polufinala US Opena.

“Stvarno sam sretan. Bio sam spreman i za najgori scenarij, poraz u prvom kolu u tri seta, i naravno da sam ushićen. Sjajno je provesti toliko vremena u Parizu, a i zadovoljan sam svojom igrom”, izjavio je Federer.

ROLAND GARROS, tenisači – četvrtfinale

Roger Federer (Švi/3) – Leonardo Mayer (Arg) 6-2, 6-3, 6-3