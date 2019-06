ROLAND GARROS Borna Ćorić pao nakon dvoboja koji je trajao – četiri i pol sata

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije se uspio plasirati u osminu finala grand slam turnira Roland Garros nakon što je u trećem kolu s 6-4, 1-6, 6-4, 6-7 (1), 9-11 izgubio od njemačkog tenisača Jana-Lennarda Struffa (ATP-45.)

Borna je izgubio maratonski dvoboj, koji je trajao skoro četiri i pol sata bespoštedne borbe, u kojoj je Ćorić u četvrtom setu bio na dva poena od meča, a odlučujućem setu je dvaput imao prednost “breaka”, a čak je i servirao za meč kod 7-6. Ćorić je tako još jednom zapeo u trećem kolu Garrosa, koje je za njega ostaje neprelazna prepreka.

Prvi set je hrvatski tenisač dobio nakon što je suparniku uzeo jedan servis i izgubio samo tri poena na svoj servis. No u drugom setu slijedi sasvim druga slika. Nijemac dobija 11 poena zaredom, uzima Ćoriću dva puta servis i privodi ga kraju u svoju korist nakon 32 minute.

U trećem setu Ćorić i Struff su izjednačeni, a hrvatski tenisač opet pronalazi igru i ne gubi ni jedan poen na svom servisu. Prvu priliku za osvajanje seta, Ćorić ima kod vodstva od 5-4 kada Struff na svom servisu radi dvostruku servis grešku. Nakon toga hrvatski tenisač uspijeva uzeti servis Nijemcu za osvajanje drugog seta.

U četvrtom setu Borna je imao “break-loptu” u četvrtom gemu, a Nijemac u 11. igri, ali je set bez oduzimanja servisa otišao u “tie-break” u kojem je Struff poveo s 6-0 i lako došao do izjednačenja u setovima.

U odlučujućem setu Borna je u petom gemu došao do tri vezane “break-lopte” i iskoristio treću za vodstvo od 3-2, no u sljedećem gemu Nijemac odmah vraća izgubljeno za 3-3. U devetoj igri Ćorić ima dvije “break-lopte”, no Struff oba puta pogađa prvi servis, ali kod 6-6 Zagrepčanin dolazi do tri vezane “break-lopte”, od kojh opet iskorištava treću, te prvi puta dolazi u priliku da servira za meč. Ćorića opet “izdaje” prvi servis, nije ubacio nijedan u tom gemu i Struff se ponovno spašava i izjednačava na 7-7.

Drama se nastavila, a time i propuštene prilike za Bornu koji upropaštava još jednu loptu za obrat u 15. igri, a kod vodstva 10-9 Nijemac dolazi do prve meč-lopte, koju odmah koristi stigavši Borninu kratku loptu.

Ovo je bio peti međusobni ogled hrvatskog tenisača i Struffa i treća pobjeda Nijemca, koji u osmini finala ide na prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića.

Hrvatska više nema predstavnika u muškom dijelu Roland Garrosa.