Goran Ivanišević odjeknuo u Srbiji: ‘Glupost je ono što se piše o Đokoviću i meni’

Autor: Ivor Krapac

Dok Novak Đoković uživa u odmoru prije nego počne ljetna sjevernoamerička turneja na tvrdoj podlozi, zaključno s US Openom na kraju ljeta, predah ima i Goran Ivanišević, ali i u tom razdoblju je u prvom planu tenis.

Legendarni Splićanin trenutno ima odmor u suradnji s Đokovićem kojeg trenira, a ovih dana, Ivaniševiću je u prvom planu praćenje mečeva u Umagu, na Plava Laguna Croatia Openu, jedinom hrvatskom ATP turniru, na kojem se igra u teniskom centru sa središnjim stadionom s njegovim imenom.

Goran Ivanišević prati mečeve, ali radi i svojim sinom Emanuelom koji gradi tenisku karijeru, između ostalog, i na treningu na kojem je Emanuel bio na terenu s Talijanom Marcom Cecchinatom, polufinalistom Roland Garrosa iz 2018. godine.





Važna stvar za hrvatsko-srpski odnos

O tom doživljaju za mlađeg Ivaniševića smo pisali, a Goran se u Umagu dotaknuo i drugih tema u razgovoru za Sportske novosti.

Bila je tu i važna stvar za Ivaniševićev odnos s Novakom Đokovićem, o čemu je hrvatska teniska legenda pričala za SN.

Na tu temu se došlo s pitanjem o vikanju koje se iz Đokovićevih usta često može čuti u smjeru njegovog ‘boksa’ na tribinama za vrijeme mečeva, s uzvicima u kojima je Ivanišević glavna ‘meta’.

Gorana izbacilo iz takta

Na pitanje o tom odnosu, o vikanju koje se često potencira i o kojem se često piše, Ivanišević je bio jasan: “Ma, to su gluposti.”

“Kao prvo, ja ga pola toga ne čujem. To su ogromni tereni, publika viče i ne čuje se. Meni to ne smeta, to su emocije, negdje to treba izbaciti. Stalno se piše ‘opet je vikao, opet ovo, opet ono…’ Milijun puta smo pričali, uopće nemam problema s tim. I ja sam bio igrač, koji put je teško reći neku tehničku stvar u dvije sekunde. Važno je da on što bolje odigra”, rekao je Goran.

Važne su pobjede, a u njima, Ivanišević broji i šest ili sedam naslova na Grand Slam turnirima kao Đokovićev trener, iako ih je od početka suradnje bilo osam, no Goranu su u glavi samo titule na kojima je bio s Đokovićem na turniru.









Nešto je i propustio pa je Ivaniševićev pogled drugačiji od statistike od početka suradnje s Đokovićem.

Što se tiče odnosa koji ima sa srpskim teniskim majstorom, te riječi u razgovoru za SN u Umagu imale su odjek i u Srbiji. Istaknuo ih je Mondo spominjući kako Ivanišević vidi stvari.

“Gorane, kako je kad Novak viče na tebe? Ivanišević podignuo ton – to su gluposti!”, stoji u naslovu na srpskom Mondu.