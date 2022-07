‘RECI TO SVOJEM PREDSJEDNIKU…’ Amerikanca napao zbog Bidena i Đokovića, nije ostao dužan

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković slavi svoj sedmi naslov na travi Wimbledona, a dok traje veselje zbog osvojenog sveukupno 21. trofeja na Grand Slam turnirima u velikoj karijeri, još uvijek se ne zna hoće li Đoković moći igrati na ovoljetnoj sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi.

Početak je uskoro. Đoković je za sada na popisu prijavljenih za ATP Masters 1000 turnir u Kanadi, ove godine u Montrealu, ali još nema odgovora hoće li biti u akciji na velikom kanadskom turniru, koji se ove godine održava od 8. do 14. kolovoza, a potom i kasnije, u SAD-u.

Razlog je Đokovićev stav da se neće cijepiti protiv koronavirusa, što mu u sadašnjoj situaciji onemogućava dolazak na američko tlo – i otvara upitnike o nastavku sezone.





Poznati Amerikanac se upleo u priču

U ovoj priči, svoj stav o situaciji uoči početka ljetne sjevernoameričke turneje na tvrdoj podlozi iznio je John Isner, godinama ponajbolji američki tenisač, odnedavno vodeći u broju zabijenih asova u povijesti, otkako se vodi ta statistika na ATP Touru, sada ispred hrvatskog majstora Ive Karlovića koji je uoči Wimbledona bio na vrhu.

Isner je reagirao na Đokovićevu objavu na Instagramu u kojoj je srpski teniski velikan približio druženje s djecom na središnjem terenu Wimbledona poslije osvajanja naslova. Skrenulo se na temu sadašnjih pravila o dolasku necijepljenih u SAD, što Đokoviću dovodi u pitanje nastup na dolazećim turnirima.

Odgovorio bez ustezanja

Isner je u komentarima ispod te objave bio suočen i s jednom reakcijom koja ga proziva. ‘Reci svojem predsjedniku da dopusti necijepljenima ulazak u zemlju’, pisalo je u komentaru usmjerenom američkom tenisaču, a stigao je i odgovor.

‘Znam, meni to nema smisla’, bio je odgovor koji je imao Isner, ne ostajući dužan nakon što ga je jedan od komentara ispod Đokovićeve objave prozvao da reagira.

Izjasnio se i Đoković

Ranije, o ovome je govorio i Đoković. Nedavno se izjasnio o podršci u ovoj priči koju je dobio od Tennysa Sandgrena, još jednog američkog tenisača. Reagirao je na sadašnju situaciju u kojoj bi Amerikanci mogli igrati na US Openu iako nisu cijepljeni protiv koronavirusa, a tenisačima koji trebaju doputovati ne bi bilo ulaska u zemlju.

‘Dopisivao sam se sa Sandgrenom prije nekoliko dana i zahvalio sam mu za podršku koju mi je pružio u javnosti u ovoj situaciji. On je rekao stvari koje su potpuno logične. Ako je necijepljenim igračima zabranjeno da sudjeluju na tom turniru, onda bi pravilo trebalo vrijediti za svakoga’, rekao je tada Đoković.









‘Ne vidim tu medicinsku logiku da on može igrati jer je državljanin SAD-a iako nije cijepljen, a meni je to pravo uskraćeno. Kada bih imao američku ‘zelenu kartu’ ili putovnicu, mogao bih igrati. Ako tu ima političke logike, ne bih u to ulazio. Znate i zašto ne želim o tome’, dodao je Đoković, koji u političke implikacije nije htio ulaziti.

Ipak, kako sada stvari stoje, za Đokovića stvari ostaju jasne. Nema cijepljenja – nema ni ulaska na zemlju, što mu se ove godine dogodilo i u Australiji iako je već ondje bio doputovao i kanio je igrati na Australian Openu.