Razlaz nakon 15 godina s Đokovićem, otišla je, ali ostat će prijatelji

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković objavio je vijesti kako je prekinuo suradnju s njegovim dugogodišnjim menadžerima Eduardom Artaldijem i Elenom Capellaro nakon 15 godina.

Srbin je nakon pobjede protiv Tomas Etcheverry na Mastersu u Parizu govorio o novoj suradnji s agentom Markom Maddenom, a prisjetio se i proteklih 15 godina suradnje s bivšim menadžerima.

Elena se bavila odnosima s javnošću i brinula o imidžu najboljeg srpskog tenisača, a njihova suradnja počela je preko supruga Artaldija 2009. godine, kada je Đoković potpisao ugovor s poznatim talijanskim brendom ‘Sergio Tacchini’, kojeg je tada zastupao Eduardo.

Novo poglavlje

“Da, promijenio sam dio tima, menadžeri Eduardo i Ellena, koji su bili uz mene više od 10 godina, više nisu sa mnom. Naravno, ostajemo prijatelji, ali profesionalno nam se razdvajaju putevi. Počinjem novo poglavlje, drugačiji pristup, to je početak, nije lak, bit će potrebni mjeseci da postavimo novi sustav, ali veselim se onome što dolazi.

Hearing Novak Djokovic is no longer with longtime agent/manager Eduardo Artaldi. Artaldi’s partner Elena Cappellaro (bottom right) also played a central role in Djokovic’s management.

Artaldi was part of the team for over a decade and for every major title other than 2008. pic.twitter.com/Nv89UaiDmm

— Gill Gross 🧋 (@Gill_Gross) September 14, 2023