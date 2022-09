RASTALA SE OD BALKANCA, A SAD NAKON GRUDI OPET NA OPERACIJI: Ostala je bez milijuna nakon razvoda, a sad je opet iznenadila

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nekad prva igračica svijeta Simona Halep operirala je nos nakon neuspjeha na US Openu. Trenutno 9. igračica svijeta napravila je to kako bi se riješila problema s disanjem.

Rumunjka je razmišljala o prekidu karijere, a na ovogodišnjem Roland Garrosu je doživjela napadaj panike, a početkom rujna se razvela od svog muža s kojim je bila godinu dana u braku.

'Nisam mogao ranije jer nikad nisam našla tri mjeseca potrebna za oporavak. Tenis mi je uvijek bio prioritet u životu. Ali sada sam osjetila da je vrijeme i da mogu učiniti nešto za sebe.'





Smanjila grudi

Rumunjka je u mladim danima smanjila svoje grudi. Smatrala je da su prevelike te da joj smetaju u igri: ‘Učinila sam to zbog tenisa. Možda je to najveća žrtva, ali nemam osjećaj da sam išta žrtvovala jer sam to učinila za nešto do čega mi je jako stalo. Jednostavno volim posao koji radim.’ rekla je tada.

Inače, Simona Halep razvodi se od rumunjskog milijardera porijeklom iz Sjeverne Makedonije. Bila je samo godinu dana u braku s Tonijem Iurucaom.

Halep i njen suprug neće dijeliti svoje bogatstvo jer su od početka braka sklopili dogovor vezano uz to. Navodi se se da je razlog razlaza velika udaljenost između Halep i njenog muža, uzrokovana njenim čestim putovanjima.

Njihovo vjenčanje se održalo prošle godine u Constanci, rodnom mjestu atraktivne tenisačice.









Halep je u karijeri osvojila 24 naslova, a ima i dvije Grand Slam pobjede. Slavila je na Roland Garrosu 2018., kao i na Wimbledonu 2019. godine.