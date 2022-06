‘RADIJE BIH DA JE S TERORISTOM NEGO S HRVATOM’ Potresne izjave sve su šokirale: ‘Ne želim ustaše za unuke’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Jelena Dokić, rođena Osječanka koja je nekada bila četvrta tenisačica svijeta, napravila je puno tijekom karijere u kojoj je igrala pod zastavama Australije i Srbije, a nakon što je igrački put završio, nekoliko puta je javno progovorila o svojoj teškoj mentalnoj borbi, uključujući i novi istup koji je snažno odjeknuo.

Dokić je na svojem životnom putu jako pogođena traumom u kojoj je veliku negativnu ulogu odigrao jedan čovjek, njezin otac Damir, koji se uplitao u njezinu karijeru i u privatne stvari.

U toj bolnoj priči, najviše se pamti kako je Damir Dokić reagirao na Jeleninu ljubav s Hrvatom Tinom Bikićem, s kojim je bila u vezi gotovo 19 godina. Vijest da više nisu skupa raširila se ranije ove godine, a prije toga, pamti se što je Jelenin otac govorio o njezinoj vezi s Bikićem, s izljevima mržnje zbog toga što je srce njezine kćeri osvojio Hrvat.





Jelena sve otkrila

U svojedobnoj priči za medije u Australiji, gdje se, između ostalog, bavi trenerskim i komentatorskim poslom, Jelena Dokić otkrila je kako je otac imao stav da bi mu ‘bilo draže da je u vezi s teroristom nego s Hrvatom, a svojedobno su odjeknule i Damirove riječi da ‘ne želi ustaše za unuke’.

Svoju kćer je pritom maltretirao i tjelesno i psihološki, između ostalog, uz riječi da je ‘smrdljiva i užasna kurva’ zbog te veze s Hrvatom na kojeg je gledao kao na neprijatelja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)









Skandale izazivao godinama

Damir Dokić je po ponašanju kojim skandalizira bio poznat godinama, dok je pratio kćer na turnirima, između ostalog, i uz glasove da je često bio pod utjecajem alkohola. Sve što je Jelena prošla s njim je s vremenom otkrila ona sama, uključujući ispovijest u svojoj autobiografiji ‘Neslomljiva’ o očevu nasilju. Posebno je bolna bila jedna priča još iz 1999. u Torontu. Dok joj je bilo samo 16 godina, Jelena je u Kanadi izgubila od puno iskusnije igračice, poznate Španjolke Conchite Martinez, a po njezinom iskazu, otac Damir je nakon toga reagirao vrlo divljački.

‘Derao se na mene i prebio me remenom u kupaonici. Vukao me za uši, pljuvao me, a onda me tjerao da satima gola stojim u hotelskoj sobi. Moja majka je sve to nijemo gledala’, opisala je Jelena što se dogodilo nakon tog meča.

Imao posla i s policijom

Incidenti Damira Dokića godinama su bili tema ne samo u Srbiji i u susjedstvu, ili u Australiji, već i u medijima iz drugih zemalja. Taj loš glas čuo se jako daleko. Kroz godine, otac kojeg je poznata tenisačica i sama prozvala kao nasilnika imao je posla i s policijom. Nekoliko puta završio je iza rešetaka, između ostalog, jednom i zbog teškog incidenta poslije kojeg je 2009. bio priveden jer je prijetio tadašnjoj australskoj veleposlanici u Beogradu i njezinom suprugu, tražeći da australski mediji prestanu pisati o njegovom maltretiranju kćeri.









Detalji o onome što je Damir Dokić radio ipak nisu mogli ostati sakriveni. O tome se s vremenom otvorila i sama Jelena, koja je uspjela pobjeći od oca noseći se s tjelesnim i onim dugoročnijim, psihološkim ranama koje je ostavio.