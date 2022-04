PROBLEM POGODIO ĐOKOVIĆEVOG RIVALA: ‘Potrudit ću se vratiti što brže…’

Uoči početka sezone na zemljanim terenima, drugi tenisač svijeta Danil Medvedev objavio je da ga neko vrijeme neće biti u akciji zbog problema s hernijom. Problem nije novi, s njime je već igrao, no sada se odlučio da je vrijeme za zastoj i operativni zahvat kako bi mogao nesmetano nastaviti dalje.

Kako je Rus objavio, na terenu ga neće biti u narednih mjesec do dva. ‘Potrudit ću se da povratak bude što brži’, otkrio je na Twitteru.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 – 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.

