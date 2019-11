Photo by Adam Pretty/Getty Images

PRIVREMENI IZBORNIK GLUMI PRAVOG IZBORNIKA: Tvrdi da će se večeras odrediti sastav?

Privremeni izbornik hrvatske reprezentacije Franko Škugor izjavio je da će u subotu navečer donijeti konačnu odluku u sastavu momčadi koja će od ponedjeljka krenuti u obranu naslov pobjednika Davis Cupa na završnom turniru kojem je domaćin Madrid.

U nedjelju u 11 sati krajnji je rok za prijavu petorice tenisača koji će iznijeti teret nastupa u madridskom teniskom centru Caja Magica. Od igrača koji su doputovali u Madrid u originalnoj nominaciji bili su Borna Ćorić, Mate Pavić, Nikola Mektić i Ivan Dodig, a zbog ozljede je otpao Marin Čilić. Zamjena za Čilića bit će jedan od dvojice debitanata, 21 godišnji Borna Gojo ili 22-godišnji Nino Serdarušić.

“Svima nam uvjeti odgovaraju, nismo imali problema s tim i možemo biti zadovoljni. Nismo još odlučili koga ćemo prijaviti u sastav, večeras ćemo sjesti i dogovoriti se. Sigurno je da jednu izmjenu moramo napraviti, jer Marin Čilić nije s nama, a moramo odlučiti i koji će par igrati. Svi smo dosta dobro izgledali na terenu posljednjih dana, čak i Borna Ćorić, koji je imao sitnih zdravstvenih problema. U petak i subotu je jako dobro trenirao. Važno je da smo svi dobro, uključujući Matu Pavića, koji je imao poteškoća s leđima posljednjih dana. No, i on se osjeća bolje pa se nadamo da će i on biti spreman za igru”, rekao je Škugor.

Hrvatska će u prvom meču, u ponedjeljak od 16 sati, igrati protiv Rusije. Prema još nepotvrđenim informacijama, Rusi će u Madridu biti bez prvog igrača Danila Medvjedeva koji je na ATP Finalu u Londonu izgubio sva tri meča i zbog umora je odlučio odustati od nastupa na prvom finalnom turniru novom formatu Davis Cupa. Osim Medvjedeva, ruski izbornik Šamil Tarpišev u originalnoj je nominaciji naveo Karena Hačanova, Andreja Rubljova i Jevgenija Donskoja.

Mečevi u Madridu će se sastojati od dva pojedinačna i jednog dvoboja parova. Prvi će na teren drugorangirani igrači u singlu, potom prvi igrači reprezentacija, da bi se na kraju igrao i meč parova, bez obzira kakav će biti rezultat nakon pojedinačnih dvoboja.





“Dosta je promjena u odnosu na dosadašnji Davis Cup. Svima je to novo. Od prvog dana kad smo došli, u utorak, nismo imali nikakvih primjedbi I maksimalno su se potrudili da sve bude jasno. Organizacija je do sada bila odlična”, zaključio Franko Škugor.

Osim Hrvatske i Rusije, u ponedjeljak će biti odigrana još dva meča: u skupini F sastaju se Italija – Kanada, a u skupini D Belgija – Kolumbija.