PRIČA KOJA JE ŠOKIRALA HRVATSKU! Prozvala teniski savez mafijašima, sada iznosi nove optužbe i proziva INA-u!

Priča mlade tenisačice Oleksandre Olijnikove, 18-godišnje Ukrajinke s hrvatskom putovnicom, nedavno je dobro uzdrmala svijet tenisa. Riječ je o djevojci koja je prije desetak godina sa svojom obitelji kao izbjeglica stigla u Hrvatsku, a teškim putem uspjela je postati tenisačica usprkos svim problemima koji su joj stajali na putu.

Dobila je i hrvatsko državljanstvo na temelju postignutih rezultata, ušla u TOP 800 na WTA ljestvici i sve to za par godina rada s amaterskim trenerom. Nedavno je javno napala i kritizirala Hrvatski teniski savez te ih je nazvala mafijašima, a nakon što se požalila medijima, izbačena je iz U-18 reprezentacije. Tražila je putem društvenih mreža pomoć, ali ne novčanu već samo kartu za odlazak na turnir, a novac je, kako je kazala, mislila sama zaraditi na turnirima.

Nakon što joj očito nitko nije pomogao, a situacija se u Savezu prema njoj nije promijenila, Oleksandra se javila ponovo preko društvenih mreža, ali na vrlo zanimljiv način. Naime, pristupila je vrlo popularnoj stranici ‘Vragolasti tenis’, specijaliziranoj za duhovite, sarkastične i katkada provokativne objave vezane uz svijet tenisa.

“Javila mi se Sashka i zamolila me da prenesem javnosti sljedeći sadržaj. Njezinu poruku prenosim u cjelosti”, napisao je administrator ‘Vragolastog tenisa’ i objavio pismo…

“Pozdrav svim čitateljima Vragolasti Tenis iz Turske. Ja sam Oleksandra Oliynykova, mlada hrvatska tenisačica. Trenutačno igram ovdje niz profesionalnih turnira $15k.

Moram odigrati još jedan turnir, ali bez obzira na ishod, nakon povratka kući postići ću najbolji rang u svojoj karijeri.

Nisam ja skandalozna osoba. Najviše u životu volila bih samo igrati tenis, trenirati, ići na turnire i pobijediti – i raditi to tiho i bez viška pažnje. Međutim, osim javne pozornosti, nemam drugih sredstava za borbu protiv nepravde i nepoštenja. Nemam odvjetnike ili veze u medijima, nemam novca i prijatelja u vladi i politici. Zato molim vas da odvojite minutu pozornosti i upoznate se s mojom izjavom.

Krajem prošlog tjedna dobila sam “ponudu” od Hrvatskog Teniskog Saveza. Ponudili su mi da popunim papire za sudjelovanje u nekom od programa Hrvatskog Olimpijskog Odbora, ali pod jednim uvjetom – MORAM se sama odreći statusa “junior/juniorka” i prijaviti se u program u statusu “mladi senior/seniorka”. To je bilo iznenađujuće, budući da je moj stav o ovom pitanju dobro poznat: kao igrač rođen 2001. godine (koji do sada nije napunio 19 godina), ja sam JUNIORKA po standardima Međunarodne teniske federacije. Suprotno tvrdnjama Saveza, nisam zaustavila svoju juniorsku karijeru – mogućnost igranja u juniorskim turnirima mi je još uvijek otvorena do kraja ove godine. Mnogi moji kolege – uspješno nastupaju u seniorskom turu, dok ostaju juniorke…

Prije podužetka ovoj price, želila bih još jednom naglasiti da od 1 mjeseca 2018. godine kada sam službeno postala najbolja hrvatska juniorka u ranglistima WTA i ITF, a do danas, nisam dobila niti jednu kunu iz proračuna Hrvatskog Teniskog Saveza, naime iz sredstava namjenenih za podrsku i razvoj juniorskog tenisa. Moja olimpijska stipendija, koja zasad je već oduzeta, bila je namijenjena meni kao sportašice-izbjeglice, poslana je iz Švicarske iz proracuna Svjetskog Olimpijskog Odbora.

Svojim napornim radom zaradila sam prvo mjesto među hrvatskim juniorkama – ali nikad nisam dobila niti jednu kartu, niti jedan plaćeni dan u hotelu, niti jednu plaćenu masažu ili tečaj oporavka. U isto vrijeme, Sávez je slao druge igračice zajedno s trenerima u Japan i SAD, u Italiju i Francusku – i nisu mogli ni približiti mojim rezultatima.

U međuvremenu, razlog zbog kojeg je Savez htio da u pisanom obliku, službeno odustanem od statusa “juniorke”, ubrzo je postao poznat.

Činjenica je da je jedna od mojih kolega, podrijetlom iz Čakovca – iz grada u kojem zive trenutna Predsjednica HTS, i iz kluba kojeg je trenutno menadzer Clan Uprave HTS – uskoro će dobiti solidnu financijsku poduporu od energetske tvrtke INA kao “najbolja hrvatska juniorka”. Ista sportašica, koja je proteklih par mjeseci dobila priznanje HTS-a kao “Najbolja juniorka godine” i stipendiju Zaklade Marina Čilića. Ali i za račun Sáveza posjetila je puno različitih turnira u SAD i Europi u pratnji trenera, sa 100% placenima troskovima.

Pozdravljam odluku tvrtke INA da podrži juniorski tenis u Hrvatskoj. Ali ovo rješenje ima dva problema.

Prvi – ja, Oleksandra Oliynykova, koja je najbolja juniorka za rang-listama WTA i ITF World Tour i prva i trenutno jedina u generaciji imam osvojeni pro-turnir.

Drugi – Noa Krznaric, koja trenutno je najvise rangirana u rang-listi ITF Juniors (ja ne mogu govoriti umjesto Noe i njezine obitelji, ali znam da je njihova situacija u odnosima sa Savezom nešto slična mojoj).

Kako bi promovirao sportašicu iz Čakovca, Savez prodaje javnosti priču o “juniorskoj Europskoj prvakinji”. Moja kolega iz Čakovca pobijedila je na završnom turniru organizacije Tennis Europe. To je najslabija liga juniorskog tenisa.

Nisam sigurna da INA ili Zaklada Marina Čilića znaju o tomu da njihovu donaciju je dobila “najbolja hrvatska juniorka” koja zapravo daleko nije najbolja. Ali o tomu sigurno znaju u Hrvatskom Teniskom Savezu. Zato su predložili da odricem status “juniorke” – da “očistim teren” za nekog drugog.

Službeno izjavljujem:

Nisam završila svoju juniorsku karijeru i neću je dovršiti dok ne napunim 19 godina. Ja sam najbolja juniorka u Hrvatskoj na WTA i ITF World Tour rang-listama, i Noa Krznarić najbolja prema rang-listi ITF Juniors.

Igram tenis već 13 godina. Moja pozicija na rang-listama WTA i ITF World Tour – je rezultat puno truda i odricanja. Ako netko zeli izazvati moj status – to može učiniti na turnirima, a ne u uredima Hrvatskog Teniskog Saveza. Posebno se želim obratiti upravi tvrtke INA. Najvjerojatnije, zbog neznanja, ali ste postali dio netransparentne sheme korupcije, u kojoj sredstva namjeneni za podrsku najboljih, ce biti distributirani Hrvatskim Teniskim Savezom ne izmedu naiboljima, vec izmedu “najsvojima”.

Postovana INA, možete ovo riješiti. Održite otvoren i pošten juniorski turnir, i dodjelite stipendije dobitnicama i dobitnicima.

Pri kraju, još jednom želim zahvaliti ljubiteljima tenisa i citateljima Vragolastog. Stvarno cijenim vašu podršku. Hvala svima vama”.