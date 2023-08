Prevaranti napali najboljeg tenisača na svijetu: ‘Ja na takvim sastancima ne sudjelujem’

Carlos Alcaraz još uživa u nedavno osvojenom naslovu na travi Wimbledona prije nego se vrati na posao na terenu na ljetnoj sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi, a dok traje razdoblje predaha za prvog tenisača svijeta, došlo je i jedno neugodno iznenađenje zbog prevaranata koji su ‘udarili’ na 20-godišnjeg Španjolca.

Nepoznata ekipa počela je širiti glas da će za zainteresirane organizirati susret s Alcarazom ako za to plate određeni iznos, a nakon što je za to saznao, Alcaraz je bio neugodno iznenađen.

Nije ostao dužan napadačima nakon što je glas o prijevari došao do njega, s javljanjem u danima u kojima je prethodno izvijestio svoje navijače o pripremama za sjevernoameričku turneju koju će idućeg tjedna započeti na kanadskom ATP Masters 1000 turniru, ove godine u Torontu.

Back on track! 😬 Getting ready for 🇨🇦! @EqueliteFerrero pic.twitter.com/Lt4vKolCUx

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) August 2, 2023