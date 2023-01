‘PRESTANITE ŠIRITI LAŽI I PROVJERITE INFORMACIJE’! Đoković poludio na poznatu televiziju nakon meča

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Novak Đoković uspješno je prošao prvo kolo Australian opena, a danas ga čeka drugo protiv Francuza Couacauda. Uoči meča na instagramu je komentirao objavu Eurosporta.

Eurosport je objavio video uz opis da Đoković neposlušno otrčao u WC bez odobrenja suca. Đoković nakon toga što je vidio taj video javno se “obračunao” s Eurosportom.

“Molim Eurosport provjeri svoje informacije prije nego što postave na društvene nešto ovako pogrešno i pritom osuđujuće” započeo je peti reket svijeta.





“Imate odgovornost”

Đoković je zatim u svojem obraćanju nastavio: “Glavni sudac mi je dozvolio da odem u toalet, ali mi je rekla da to nije pauza za toalet, već da moram to obaviti tijekom pauze između gemova. Rekla mi je, a to niste snimili kamerama, da požuriti.”

“Kada sam već skoro izašao s terena, ona me je pozvala (ja nisam čuo) da mi kaže da je toalet na suprotnoj strani terena”, objasnio je Eurosportu srpski tenisač.

Za kraj je rekao: “Našao sam i taj toalet u koji sam krenuo i morao sam biti vrlo brz zbog vremena. Nisam joj se usprotivio niti sam prekršio neko pravilo. Dala mi je dozvolu i rekla da budem brz. Slijedeći put budite pažljiviji s time što objavljujete, imate odgovornost prema mnogo navijača koji prate vašu stranicu.”