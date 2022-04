PRESELIO U HRVATSKU I SLAVIO U SVOJEM NOVOM DOMU: ‘Odlučio sam doći, bila je to fantastična odluka!’

Hrvatski sportaši i sportašice nerijetko znaju sreću potražiti negdje drugdje, izvan domovine. Takvih primjera ne nedostaje ni u profesionalnom tenisu, primjerice, sa Zagrepčankom Ajlom Tomljanović koja igra za Australiju i Zadrankom Bernardom Perom koja nastupa pod zastavom SAD-a, no evo i jednog drugačijeg primjera, u slučaju tenisača koji je sreću pronašao smjestivši se u Hrvatskoj.

Riječ je o Australcu Christopheru O’Connellu, 27-godišnjem tenisaču rođenom u Sydneyju, koji i dalje igra pod zastavom svoje zemlje. Međutim, ima i jaku poveznicu s Hrvatskom s obzirom na to da je prošle godine preselio u Split i sa svojom ekipom ondje gradi temelje za nastavak karijere.

O’Connellova teniska priča je proteklog tjedna donijela veliko veselje upravo u Splitu. U nedjelju je slavio naslov na tamošnjem ATP Challengeru, Split Openu, čime je došao do svojeg trećeg naslova u karijeri na turnirima tog ranga.

U svojem drugom domu, O’Connell je u finalu slavio skraćenim putem, predajom Mađara Zsombora Pirosa zbog bolnih leđa. Mađarski tenisač odustao je od nastavka meča pri zaostatku od 6:3, 2:0, a 27-godišnji Australac time je prekinuo čekanje na naslov na jednom ATP Challengeru koje je trajalo dosta dugo, od pobjede u američkom Fairfieldu u listopadu 2019. godine. Do splitskog trofeja stigao je uvjerljivo, bez gubitka seta tijekom cijelog tjedna.

Back in the winners' circle! 🎉🙌@chrisoconnelll is the champion in Split, claiming his first #ATPChallenger title since 2019.

The 🇦🇺 did not drop a set all week in lifting his third career 🏆. pic.twitter.com/xR5JnMPuVu

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 24, 2022