Preminula supruga osvajača turnira u Zagrebu, nekadašnjem broju jedan operiran tumor

Preminula je supruga čuvenog umirovljenog ruskog tenisača Mihaila Južnija (41). Tužne vijesti o smrtu Julije otkrila je novinarka New York Timesa i ESPN-a Cindy Shmerler. Navodi se kako je Julia preminula prošlog tjedna u Dubaiju nakon teške bolesti. Iako se ne navodi precizno o kojoj je bolesti riječ, vjeruje se da je u pitanju rak.

Južnij je bivši osmi tenisač svijeta koji je tijekom uspješne karijere osvojio deset naslova na ATP turnirima. Među njima je i PBZ Zagreb Indoors u Zagrebu na kojem je trijumfirao 2012. godine savladavši u finalu Slovaka Lukaša Lacka 6:2, 6:3.

Popularni ‘Miša’ ili ‘Pukovnik’igrao je tijekom karijere u četvrtfinalima svih Grand Slam turnira, a najdalje je otišao na US Openu gdje je u dva navrata igrao u polufinalima, 2006. i 2010. godine.

Sad news from the tennis world. Former world No. 1 doubles player Max Mirnyi from Belarus had surgery for a malignant brain tumor and is recuperating in Florida. And two-time U.S. Open semifinalist Mikhail Youzhny’s wife Yulia died last week in Dubai following a long illness.

— cindy shmerler (@shmerlsc) January 17, 2024