PRAO JE WC PRIJE NEGO ŠTO JE POSTAO NAJVEĆI SVIH VREMENA: Federer je izgubio važnu osobu i nakon toga više nije bio isti

Nakon 24 profesionalne godine veliki Roger Federer rekao je zbogom tenisu. Njegov zadnji meč u karijeri biti će na Laver cupu sljedeći tjedan, a nakon toga reket će služiti za rekreaciju.

Danas poznat kao gospodin na terenu i van njega te igrač debelih živaca ‘Fedex’ nije uvijek bio takav. Na samom početku karijere po živcima je bio na razini Gorana Ivaniševića. Često je lomio rekete, a za svaki slomljeni trener ga je ‘počastio’ pranjem WC-a.

‘Trebale su mi dvije godine da pronađem vatru i led kako bih funkcionirao na terenu. Vatra mu je trebala da pobjeđujem, a led da mogu prihvatiti poraze i greške koje sam radio. Moja je karijera krenula uzlaznom putanjom kad sam to pronašao.’ rekao je Švicarac,

Kao najteži trenutak u karijeri naveo je smrt svog trenera Petera Cartera. Australac je Federera trenirao od juniorskih dana uveo ga u seniore i bio s njim sve do tragične pogibije 2002.

A good day to remember Peter Carter, a coach-mentor who played a very influential role in #RogerFederer ‘s life and career. He died in a car crash during his honeymoon in 2002, a year before Federer won his first Grand Slam. PS: It’s okay if you tear up watching this

📽️ CNN 2019 pic.twitter.com/EIlLWM3fmJ

— Andrew (@AndrewAmsan) September 15, 2022