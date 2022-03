‘POZNATI SE**UALNI MANIJAK ME JE ZLOSTAVLJAO’ Tenisačica šokirala optužbama: ‘Nisu me htjeli zaštiti’

Američka tenisačica Kylie McKenzie uzburkala je duhove na konferenciji za novinare u utorak izjavom kako ju je 34-godišnji trener Anibal Aranda dirao po intimnim dijelovima tijela,

McKenzie je navela kako ju je dirao po cijelom tijelu uključujući i vaginu, u studenom 2018. u USTA-inom trening centru u Orlandu. Prije nego što ju je navodno počeo dirati, Aranda joj je rekao kako je lijepa i postavljao joj pitanja o njezinom tijelu.

McKenzie tvrdi kako je još ranije njezin bivši trener dodirivao njen trbuh i struk, te pritiskao svoje tijelo uz njezinu stražnjicu i hvatao je za bokove, a sve pod izlikom podučavanja tehnike tenisa.

Narušeno samopouzdanje

Danas 23-godišnja tenisačica uplakana rekla je novinarima kako je seksualno zlostavljanje negativno utjecalo na njezino samopouzdanje i samopoštovanje te da ju je tjeskoba koju je osjećala zbog zlostavljanja progutala na teniskom terenu 2019. i 2020.

“To je bilo štetno za mene kao osobu i kao igračicu”, rekla je McKenzie.

U tužbi se navodi da je Aranda, koji je bio zaposlen u USTA-i oko sedam godina, prije no što je dobio otkaz, koristio svoju poziciju trenera kako bi dobio pristup ranjivim sportašicama i počinio seksualne napade na njih.

