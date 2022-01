POZNATI LIST PROVJERAVAO ĐOKOVIĆEVU PRIČU: Nešto se ne poklapa, objavili novi zaplet

Nakon što je američki novinar Ben Rothenberg krenuo u istragu o pozitivnom testu na koronavirus Novaka Đokovića, što je prvom tenisaču svijeta bio temelj za dobivanje medicinske iznimke za nastup na Australian Openu iako nije cijepljen, sada se pojavila nova informacija o tom pozitivnom nalazu, za koji se tvrdi da je stigao 16. prosinca.

Tom pričom pozabavio se Der Spiegel, poznati njemački list, koji je nakon istrage svojih novinara o ovoj priči objavio da je sporni pozitivni test bio zaveden tek 26. prosinca, a ne 10 dana ranije.

Kako piše njemački list nakon svoje istrage, pozitivni nalaz trebao je biti zaveden odmah, 16. prosinca, a podaci do kojih su došli to ne pokazuju.

U izvještaju Der Spiegela nakon novinarske istrage, spominje se i da je Đoković negativni nalaz na koronavirus dobio 22. prosinca, a ako je točan datum pozitivnog nalaza onaj koji su otkrili novinari njemačkog lista, ispalo bi da je prvi tenisač svijeta imao prvo negativni, a potom pozitivni nalaz nakon testiranja na koronavirus. Za dobivanje medicinske iznimke za nastup na Australian Openu, redoslijed zbivanja trebao bi biti obrnut.

U izvještaju o svojoj istrazi, novinari Der Spiegela postavili su pitanja je li Đoković imao pozitivni nalaz kasnije nego tvrdi, je li bio iskren s podacima potrebnima za dobivanje vize i jesu li testovi o kojima pišu bili krivotvoreni. U tekstu njemačkog lista dodaje se da bi na to trebali odgovoriti Đokovićevi odvjetnici i institucije u Srbiji.

Novinari Der Spiegela su do svojih saznanja došli i objavili su ih nakon suradnje s IT stručnjacima, koji su pomogli u otkrivanju kada je pozitivni test bio zaveden u sustavu.

Na redoslijed koji otkriva da je prvo bio zaveden negativni, a potom pozitivni test upućuju i identifikacijski brojevi oba testa. Broj negativnog nalaza je 50.000 manji od pozitivnog, što sugerira da je negativni ranije bio uveden u sustav.

Novak Djoković claims to have been tested positiv for Covid on the 16th of December.

However the timestamp for the digital version of his positiv test indicates the result may actually be from the 26th of December.

Our reporting @derspiegel in german https://t.co/NnvY0vc09G









— Max Hoppenstedt (@m_hoppenstedt) January 11, 2022