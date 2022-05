POZNATI HRVAT ZA SRPSKE MEDIJE: Prijatelju Modriću poslao poruku, a onda ih ‘zapalio’ s njihovom legendom

Autor: Dnevno.hr/I.L

Marin Čilić trenutno se nalazi u Parizu gdje igra drugi Grand Slam sezone, Roland Garros. Čilić je u Parizu dao intervju za srpske medije te komentirao razne teme iz svijeta sporta.

‘Puno se priča o toj odluci Wimbledona, a sve se lomi preko leđa igrača. Apsolutno ne podržavam odluku da se izbace Rusi i Bjelorusi. Žao mi je tih igrača. Mi prije svega igramo zbog bodova, a sada su nam to oduzeli. Vidjet ću poslije Pariza hoću li igrati, ali vjerujem da neću’ komentirao je Wimbledon naš najbolji tenisač za sportsku stranicu Blica.

‘Wimbledon će igrati Đoković i Nadal igrači koji žele ganjati titule ili mladi igrači poput Alcaraza koji žele steći iskustvo. Mi iskuni ne vidimo baš potrebu da igramo ove godine.’





‘Za Đokovića sam’

Komentirao je i koga vidi kao najboljeg svih vremena: ‘S Đokovićem sam najbliži i smatram da je to on. Veseli me kad napravi dobre stvari i obori neki rekord. Sva trojica su promijenila tenis na bolje. Prava su inspiracija za sve.’

View this post on Instagram A post shared by Marin Čilić (@marincilic)

Za kraj dao je svoje viđenje finala Lige prvaka: ‘ Navijam za Real Madrid, zbog Luke Modrića naravno. Iako sam u Parizu, neću ići na stadion. Tu su mi žena i djeca pa ću gledati na TV-u’ zaključio je Čilić za Sportal.