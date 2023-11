Poznati Hrvat pravi je primjer onima koji propadaju, a kao klinac je bježao zbog ratne agresije

Još jedna napeta sezona na teniskim terenima približila se kraju, a u njoj, u različitim ulogama nego donedavno je svoj put nastavio graditi Ivan Ljubičić, hrvatski as koji je napravio puno igrajući, ali i nakon što se oprostio od aktivne karijere i krenuo u drugačije vode u svojem sportu.

Uspješan trener, menadžer, vođa projekata, znalac koji pomaže drugima, Ljubičić se sa svojim iskustvom pri kraju prošle godine primio posla u Francuskoj, podižući veliku tenisku naciju koja je u posljednje vrijeme nekako ‘zaspala’, a potom je Hrvat došao u pomoć s ciljem da se stvari što brže promijene. U fokusu je pritom rad s mladima, i to na način da prevladavaju struka, svježe ideje, prepoznavanje onih koji dolaze i podrška onima koji najviše zaslužuju, jer novac ne može kupiti baš sve ako nema prave organizacije.

U Ljubičićevom primjeru, do sada je prošao i naučio puno, ne samo kao igrač, već i sa svim izazovima koje je prošao prije velike karijere na terenu, ali i s iskustvom koje je stekao kasnije. Puno toga vezuje se uz njegovo ime, a putem su došli i brojni uspjesi, i to na način da za sobom ne ostavlja ‘repove’. Mnoge je bacila unatrag potraga za novom karijerom, onom nakon završetka igranja. Ljubičićeva priča je drugačija, s temeljima koje je izgradio prije nego je postao veliki igrač.

Godine u kojima je počinjao bile su teške. Bježao je iz ratom pogođene Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke, u kojoj je rođen, a taj dio Ljubičićeve priče gradio je karakter kojim je postao čvrst na terenu, ali i kasnije, nakon što je okrenuo stranicu i okrenuo se drugim izazovima u tenisu.

Kako je to izgledalo nekad? Svojedobno, kasniji hrvatski as s terena to je pokazao prisjećajući se svojeg izbjegličkog kartona, s putem kakvim nisu prolazili igrači s kojima je godinama kasnije bio u svjetskom vrhu. Morao se probijati težim putem, bila je to jedna od priča koje je donio rat ’90-ih, a u Ljubičićevom slučaju, pokazalo se da ga teška rana postaja nije zaustavila na putu do statusa jednog od najvećih tenisača u hrvatskoj povijesti.

Poslije Banja Luke, svoj teniski put gradio je u Rijeci, koja mu je i dalje u srcu, a kasnije u Italiji, u razvoju suradnje s Riccardom Piattijem, trenerom koji mu je obilježio karijeru. Dugo su gradili zajednički put do velikih uspjeha, a s Talijanom je stekao važno znanje i za dalje, na putu kojim je krenuo nakon što je završio veliku priču na terenu.

Koliko je velika bila ta priča – govore brojni uspjesi, uključujući 10 naslova u karijeri na ATP Touru i proboj do trećeg mjesta ljestvice najboljih tenisača svijeta. Bilo je pritom i bolnih trenutaka, s čestim preranim ispadanjima na Grand Slam turnirima za igrača Ljubičićeve kvalitete, ali i tu barijeru uspio je probiti dolaskom do četvrtfinala Australian Opena 2006. godine i polufinala Roland Garrosa u istoj sezoni.

Na Touru, najviše se pamti veliki naslov na ATP Masters 1000 turniru u Indian Wellsu 2010. godine, a u bojama Hrvatske, ništa drugo ne sjaji toliko jako kao sjajna Ljubičićeva 2005. u Davis Cupu, kada je vodio Hrvatsku do prvog od dva naslova u najvećem reprezentativnom natjecanju na svijetu. Svojim pobjedama pojedinačno i u paru u kojem je uz njega bio Mario Ančić, Ivan je rušio moćne Amerikance u prvom kolu, a vodeću ulogu imao je i kasnije, sa završetkom puta pobjedom u finalu protiv Slovačke u Bratislavi.

Slavilo se tada jako, baš kao i na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine, kada je Ljubičić s Ančićem došao do bronce u najuspješnijem poglavlju svoje olimpijske priče. Rijetko se štedio dok je igrao, a ostao je takav i nakon što je krenuo dalje.

Poslije završetka igranja, Ljubičić se brzo okrenuo menadžerskom poslu, a bacio se i u trenerske vode u kojima je najpoznatija suradnja s Rogerom Federerom. Puno toga su zajedno prošli tijekom igračkih dana. Ljubičić je znao pričati da je u mečevima protiv velikog Švicarca puno naučio, a dijeljenje znanja nastavilo se nakon što ga je Federer pozvao u svoju ekipu.

Zajedno su slavili tri naslova na Grand Slam turnirima, u fazi karijere u kojoj su velikog Švicarca već počele pratiti i ozljede zbog kojih se na koncu i oprostio u već poznim godinama za igrača, bez pokušaja novog povratka nakon što je koljeno reklo – ne.

Ivan Ljubicic says Federer would likely still be playing today if it was not for his knee issues, as his drive never dipped.

Ivan also says that Roger would have probably been a Top 5 player today, just through his sheer 'genius'

🥹

Source: https://t.co/18GSuI0faq pic.twitter.com/ImnDsI3vd8

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 27, 2023