‘POVRAĆAO SAM, A TI MISLIŠ DA GLUMIM?’ TENISAČI SE POSVAĐALI NA TERENU: ‘To uvijek radiš kad gubiš!’

Talentirani ruski tenisač Andrey Rublev slavio je protiv Gaela Monfilsa 7:6, 7:6 te se plasirao u četvrtfinale ATP turnira u Cincinnatiju. Napeti susret obilježila je i svađa dvojice tenisača.

Sve je krenulo kada je početkom drugog seta Monfils tražio pomoć od liječnika, ali je odlučio ostati na terenu dok se ne završi gem kako ne bi izbacio Rusa iz takta.

Rubleva je naljutilo što se Monfils žalio kako mu je loše dok je briljirao na terenu.

“Ne osjeća se dobro, ali ja nisam liječnik”, rekao je sudac Rublevu, na što je on uzvratio:

“Ne osjeća se dobro? Pogledaj kako triči, kako to nije dobro…Sedam godina, posljednjih sedam godina kad god počne gubiti nešto se počne događati”, urlao je ljutiti Rus. Monfils se ubrzo vratio na teren te se u nekoliko navrata ispričao Rublevu:

“U čemu je problem?”, pitao je Monfils:

“Pet godina, posljednjih pet godina imaš najviše fizioterapeuta na ATP touru”, vikao je Rus, na što je Monfils zaključio:

“Povraćao sam, misliš da sam namjerno to napravio?”

Things got tense in the heat of the moment…

But all ended well between Monfils & Rublev 🤝#CincyTennis pic.twitter.com/S0GM4j8aX5

— Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2021