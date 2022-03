POTRESNA PRIČA OMILJENOG ZAGREBAČKOG ASA: ‘Ne odvajam se od pištolja, bolje je da ne sretnem Ruse’

Autor: I.K.

Ukrajinska borba u branjenju od ruske invazije donosi i posebne priče ljudi koji su sa zastavom svoje zemlje slavili Ukrajinu na sportskim natjecanjima. Među njima, ovih je dana svoju potresnu priču približio Sergij Stahovski, donedavni ukrajinski adut s teniskih terena, s oproštajem koji je objavio nedavno, poslije nastupa i ranog oproštaja od Australian Opena.

Stahovski je donedavno još bio na terenu, okušao se u kvalifikacijama prvog Grand Slam turnira sezone i nije uspio, a danas, snažno je odjeknula njegova borba u kojoj u rukama više ne drži reket, već oružje. Na novu ulogu morao se naviknuti silno brzo. Sve se odvilo ekspresno, poslije početka ruske invazije, s odlukom da se kao dobrovoljac pridruži obrani svoje zemlje. Kako je opisao, u obranu je krenuo bez vojnog iskustva, ali upoznao se s rukovanjem oružjem prije nego je donio odluku koja je bila teška.

Nije bilo lako prihvatiti situaciju u kojoj se našla njegova zemlja, zbog čega je donedavni teniski adut odlučio reagirati pridružujući se borbi. Nakon što je ‘prelomio’ da ide u rat, ono što se zbiva nije bilo objasniti niti obitelji koja se tek naviknula na to da će Stahovski više biti kod kuće, bez putovanja na turnire.

Supruzi je teško, djeca pitaju gdje je tata…

Donedavni ukrajinski tenisač približio je svoju obiteljsku situaciju razgovarajući za BBC, uz potresnu priču koja je otkrila koliko je bilo teško donijeti odluku da se primi oružja. Djeca su pitala gdje je tata, kazao je Stahovski, spominjući da je supruga vjerojatno pronašla izgovor u putu na neki novi turnir, a iz supruginog kuta, bilo je teško objasniti zbog čega sve mora biti ovako. Dok ‘govori’ oružje, dakako, nitko ne može biti siguran u sretan rasplet, no upravo obitelj bila je velika motivacija za kretanje u borbu.

‘Nije baš bila oduševljena, nije pričala sa mnom cijeli dan’, kazao je Stahovski o reakciji supruge, tijekom svojeg gostovanja u programu BBC-ja. ‘Bilo mi je teško njoj objasniti sve ovo, što me motiviralo, nekad je to teško objasniti i meni samom, ali želim napraviti ono što sam odlučio. Cilj mi je bio da su oni sigurni, iza granice’, dodao je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)

Strah je u drugom planu

U donošenju teške odluke, nije bilo lako pobjeći od crnih misli. Stahovski je kazao da je bilo i straha, ali taj osjećaj pao je u drugi plan kada je vidio kakvu energiju imaju drugi u istoj situaciji, također spremni za stavljanje svega ‘na kocku’ u obrani svoje domovine.

‘Tresem se od straha, od pištolja se ne odvajam. Bolje je da ih ne sretnem’

Sudeći po njegovim riječima, donedavni tenisač je u energiji drugih pronašao motiv da potisne svoj strah, a nakon što je odlučio primiti se oružja, kaže da je dobio poruke podrške i od kolega koje je upoznao na svojem dugogodišnjem putu na teniskim turnirima. Odlazak u obranu zemlje je, dakako, posebna priča, drugačija je u usporedbi s iskustvom s ATP Toura, ali sa svime što je do sada prošao, Stahovski je u sportu naučio da treba biti spreman na sve.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sergiy Stakhovsky/Стаховський (@stako_s)







Posebno pamti Zagreb

Otkako je 2003. postao profesionalac, danas 36-godišnji Ukrajinac je na svojem igračkom putu prošao uspone i padove. Oprostio se nedavno, a trenutno na 233. mjestu na svijetu, u pogledu unatrag na karijeru na terenu posebno u srcu nosi Zagreb, gdje je 2008. slavio prvi od svoja četiri naslova u karijeri na ATP turnirima.

Bila je to posebna priča, s iznenađenjem koje je ukrajinski tenisač tada priredio na PBZ Zagreb Indoorsu, u situaciji u kojoj je do glavnog turnira došao kao ‘sretni gubitnik’, poslije poraza u završnici kvalifikacija. Tada je bio 209. tenisač svijeta i profitirao je odustajanjem Francuza Michaela Llodre od zagrebačkog turnira, a na putu do trofeja priredio je iznenađenje i protiv dvojice Hrvata, Ive Karlovića u prvom kolu i Ivana Ljubičića u finalu.

Autor senzacije u Wimbledonu

Sa svojim stilom, preferirajući servis-volej igru, Stahovski je tijekom karijere bio iz kategorije tenisača koji su tada već polako ‘odumirali’. Uvijek je bio spreman za nešto posebno na bržim podlogama, a to je pokazao i na travi Wimbledona, kada je 2003. u drugom kolu šokirao Rogera Federera u dolasku do pobjede koja je najviše odjeknula u njegovoj karijeri.

Svojedobno 31. na svijetu u pojedinačnoj konkurenciji, s najvišim plasmanom ostvarenim 2010., Stahovski je bio podjednako dobar i igrajući u parovima, u kojima pamti 33. mjesto u društvu najboljih. Za senzaciju je uvijek bio spreman, to je pokazala njegova priča s terena, a danas, kada je trebalo reagirati u obrani svoje zemlje, donedavni ukrajinski adut s reketom je sve ponovio i primajući se oružja.