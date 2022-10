POTPUNO IZBEZUMIO SRBINA: Đoković nije znao što ga je snašlo pa mu izletjela psovka

Iako ne igra onoliko često koliko bi to želio Novak Đoković je prošlog tjedna osvojio ATP turnir u Izraelu u Tel Avivu, gdje je u finalu bio bolji od našeg Marina Čilića.

Novak i Marin su inače dugogodišnji prijatelji pa je Nole nakon finala biranim riječima nahvalio hrvatskog tenisača:

“Marine, uvijek je posebno zadovoljstvo i izazov igrati protiv tebe. Drago mi je da se i dalje možemo boriti za trofeje u našem sportu usprkos velikom nizu godina profesionalne karijere. Sretno dalje, care”, napisao je Đoković.

Uz to što je osvojio turnir Novak se u Tel Avivu i dobro proveo, a potpuno ga je izbezumio svjetski poznati izraelski ‘čitač misli’ Lior Suchard.

Ovo je ludo

Đoković i Suchard snimljeni su kada je Novak na digitronu množio nasumične brojeve te mu je rezultat ispao 710.104, a tada mu je Lior dodao papir s napisanim istim brojem od prije i rekao je Noletu da ga okrene naopačke.

Here’s another one of @DjokerNole & @LiorSuchard & Novak’s reaction 😂😂😂😂😂😂

📸: https://t.co/EjxHuX2y70 https://t.co/mXMIU1GKyl pic.twitter.com/Ei3X3XwP1k

— Julie 🇫🇷🇬🇧 (@NDjokofan) October 3, 2022