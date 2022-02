POPULARNI HRVATI UZ ĐOKOVIĆA: Žestoka poruka ‘moćnicima’ od strane uglednih Hrvata, a to nije sve…

Epizoda Novaka Đokovića koju je najbolji tenisač svijeta doživio u Australiji još dugo će biti tema u svijetu tenisa, ali i sporta općenito, a zadnji koji su dali potporu srpskom tenisaču su i dva Hrvata.

Naime, Nikola Mektić i Mate Pavić su nakon lošeg početka godine, poraženi su u prvom kolu turnira u Rotterdamu i isto tako u prvom kolu prvog Grand slama sezone u Melbourneu, otišli su u Beograd na Đokovićevu akademiju gdje se spremaju za nastavak sezone.

Tijekom boravka na Novakovoj akademiji tenisači su proveli i neko vrijeme družeći se međusobno, a hrvatski dvojac je gostovao i na podcastu “Wish&Go”, gdje su se prijetili nekih anegdota s Jokerom.

Uz Novaka

Tako su se za podcast prisjetili intervjua na Wimbledonu, tijekom kojeg je Novak upao u intervju našim igračima:

“Taj intervju je bio super. Jako volimo Noleta. Mislim da ne bi bilo isto da smo mi njemu uletjeli u intervju. Drago mi je zbog toga. Tada je bilo neko obećanje. Zbližavamo se i to je sjajno”, rekao je Mektić i dao podršku Đokoviću:

“Apsolutno smo za Novaka. Puno manje znam nego Novak. Jednostavno, ATP je organizacija koja je marioneta velikih korporacija”, izjavio je Mektić, oko odnosa ATP prema Đokoviću.

